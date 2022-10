Chiquis Rivera confiesa las cirugías plásticas a las que se ha sometido

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante Chiquis Rivera ha confesado sin ningún complejo lo que muchos de sus fanáticos habían estado preguntando en redes sociales desde hace tiempo: ¿se operó?

Y la respuesta, para que no queden dudas, fue bastante clara: sí y, de hecho, lo ha disfrutado.

La artista de 37 años fue interceptada recientemente en el aeropuerto de la Ciudad de México, en México, donde reveló a ‘En Casa con Telemundo’ que sí se ha sometido a varias cirugías estéticas con el objetivo de sentirse mejor física y mentalmente.

Chiquis Rivera detalló que se efectuó una operación de senos y una liposucción en algún momento de su vida. “De hecho, me he hecho, antes (operaciones). Sí me gustan las cirugías, pa’ que te voy a decir que no. Me he hecho los pechos; lipo hace años, que la verdad hay que tener cuidado con la lipo, porque si uno no se cuida, nos inflamos...”, advirtió.

Durante su estadía en el país azteca, Chiquis Rivera sufrió una penosa caída en pleno escenario. Sin embargo, se levantó, se lo tomó de la mejor manera y siguió su concierto.

Ese peculiar suceso ocurrió en el Teatro del Pueblo durante la Feria de Pachuca 2022, en Hidalgo, donde la hija de Jenni Rivera era la invitada de honor.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, Chiquis Rivera resbaló y cayó sentada al suelo mientras interpretaba su exitosa canción ‘Mi gusto es’.

En la grabación se observó que miembros del equipo corrieron a ayudarla a levantarse, pero ella lo hizo rápidamente por su cuenta. “Ay güey, es muy temprano para eso”, expresó en tono jocoso sobre el episodio.

En el concierto, la artista rindió un homenaje a su madre Jenni Rivera, fallecida en un accidente aéreo en 2012. “Cada luz es para mi madre. Yo la siento aquí presente con nosotros”, expresó tras pedirle a los fanáticos que encendieran la linterna de sus celulares para entonar ‘Paloma libre’.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.