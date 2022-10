Muere en la cárcel Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de la cantante Yrma Lydya Gamboa

(TELEMUNDO ATLANTA).- Un posible infarto mató dentro de una cárcel de la Ciudad de México al abogado Jesús Hernández Alcocer, presunto asesino de su joven esposa, la cantante mexicana Yrma Lydya Gamboa, según informaron las autoridades locales el martes 4 de octubre.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó el deceso. Jesús Hernández Alcocer, de 79 años, había sido llevado al servicio médico del Reclusorio Norte, donde permanecía tras las rejas desde junio, tras manifestar que se sentía mal. A las 10:45 de la mañana del lunes (hora local) lo declararon muerto, y ahora se le efectuará una autopsia para determinar con exactitud la causa de muerte.

Jesús Hernández Alcocer había sufrido el 12 de septiembre un infarto cerebral y estaba en tratamiento desde entonces, indicó el periódico local El Universal. Había sido acusado de matar el 24 de junio a Yrma Lydya Gamboa al propinarle tres balazos en una sala privada del restaurante Suntory, ubicado en el sur de la Ciudad de México, donde hubo varios testigos.

La víctima, de 21 años, era cantante y actriz desde pequeña, y había actuado en numerosas telenovelas y programas televisivos donde entonaba éxitos regionales. En 2019 obtuvo el Premio Nacional de Cultura del Senado, además del doctorado honorífico entregado por la Cámara de Diputados, detalló el medio local Reforma.

Yrma Lydya Gamboa había denunciado a su esposo ante la Fiscalía en diciembre de 2021 por un intento de asesinato en el que supuestamente trató de ahogarla en un jacuzzi después de haberla torturado con una pistola paralizante, de acuerdo con unos documentos judiciales. “Me puso una pistola de toques en el estómago, mientras me decía: ojalá te mueras”, reveló en aquella oportunidad.

La cantante también lo acusó de golpearla en el estacionamiento de otro restaurante del sur de la Ciudad de México y en su casa ubicada en la colonia Jardines del Pedregal: “Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano, me apuntó y me dice que me quería matar”.

El historial de abusos, finalmente, terminó en una mortal desgracia.

