Sospechoso de los cinco asesinatos en el centro de Texas quedó paralizado

McGREGOR, Texas (Telemundo Central Texas) - Un alto funcionario que esta investigando los asesinatos de cinco personas en el centro de Texas, y que quiere permanecer en el anonimato, ofrecio nuevos detalles sobre la tragedia que ha sacudido a la pequeña comunidad.

Múltiples fuentes ahora también confirman a KWTX que el sospechoso, identificado como Nicolás Jaimes-Hernández, de 35 años, está paralizado por las heridas de bala que recibio de los oficiales de McGregor para detener la ola mortal.

Los investigadores aun están en el proceso de entrevistar a los testigos y revisar las pruebas el martes por la tarde, e incluso la cronología de los tiroteos no está clara.

El funcionario le dice a KWTX que aun están tratando de averiguar si el tirador mató a su pareja Mónica Delgado Avilés, de 38 años, y a dos de sus hijos, Miguel Ávila, de 15 años, y Natalie Ávila, de 14, durante la noche o la mañana del 29 de septiembre en 903 South Monroe.

Monica, her son Miguel, and her daughter, Natalie. (Courtesy Photos)

El oficial dice que saben que Lori Avilés y su hija Natalie, de 20 años, que vivían al lado de la casa del sospechoso, fueron asesinadas alrededor de las 7:30 a. m. en 902 South Monroe, justo antes de que la policía llegara a la escena.

El funcionario dice que a Lori le dispararon primero mientras movía el basurero a la calle. Su hija, Natalie, recibió un disparo afuera, pero logró regresar a su casa, donde murió.

Múltiples fuentes dicen que creen que Natalie se estaba preparando para irse a la escuela cuando ocurrieron los tiroteos. Natalie estudiaba enfermería en el colegio de Temple.

Los dos hijos de Lori, ambos estudiantes de la escuela secundaria McGregor, se habían ido a la escuela minutos antes.

El funcionario dice que Jaimes-Hernández luego se subió a su vehículo y condujo por la calle como si disparara al azar por la ventana.

Una bala alcanzó al vecino Gerónimo Olvera, primo de Lori Avilés, en la cuadra 800 de South Monroe. Dice que conducía hacia su casa en Monroe Street cuando un camión se le acercó y comenzó a disparar.

“Se detuvo y comenzó a disparar. Me empezó a disparar y yo no sabía qué hacer”, dijo Olvera en exclusiva a KWTX. “Salí de mi auto, verifiqué si me habían disparado y si me habían disparado en los dedos”.

Luego, el sospechoso disparó a un anciano en el balcón del segundo piso de una casa en la cuadra 800 de Monroe, pero falló.

Fue entonces cuando varios agentes de policía de McGregor a pie dispararon contra el sospechoso que lo golpeó.

El atacante permanecía hospitalizado el martes por la tarde.

Delgado deja tres hijos, Jesús de 8 años, Julissa de 6 años y Nicolás de 4 años.

El funcionario le dice a KWTX que cree que esos tres niños fueron llevados a la escuela y estaban en clase cuando ocurrieron los disparos.

Nicolás Jaimes-Hernández aún no está acusado de los asesinatos, pero está acusado de asalto agravado con un arma mortal al amenazar intencionalmente o con conocimiento a otra persona con lesiones corporales inminentes al descargar un arma de fuego contra otra persona.

Es probable que esos cargos se actualicen más adelante esta semana.

El funcionario dice que el motivo del tiroteo aún no está claro.

