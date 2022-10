Christian Nodal ante fanáticos que insultan a Belinda: “No puedo cuidar la boca de todo el mundo”

(TELEMUNDO ATLANTA).- El público del famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal volvió a insultar a Belinda en uno de sus conciertos, pero lo que ha ocasionado la ira de algunos usuarios es que él no detenga esas acciones.

A pesar de que ambos terminaron su relación hace más siete meses, los fanáticos Christian Nodal han aprovechado sus recientes presentaciones para referirse a la cantante española-mexicana de 33 años a través de groserías que quedaron registradas en videos que se hicieron virales.

En un show que ofreció hace poco en el palenque de las Fiestas de Octubre en Guadalajara, el público coreó el nombre de Belinda junto a una expresión insultante en la que se referían a su madre, y aunque debió ser un momento incómodo, Christian Nodal no los detuvo.

“Se los dije antes: yo no puedo cuidar la boca de todo el mundo”, manifestó únicamente el intérprete de ‘Botella tras botella’ ante la multitud, según un video que circula en redes sociales.

La reacción de Christian Nodal ha sido criticada por algunos usuarios, quienes comentaron en un publicado en la cuenta de ‘Karendlt9′ en TikTok: “Claro que no puede cuidar la boca de todo el mundo, pero están en su concierto y debió decir que no se insultaba a nadie”, “Cada artista tiene su vida privada, pero como es público la gente va opinar de todo”, “Es verdad, pero sí puede fomentar el respeto hacia alguien que en algún momento fue importante en su vida y amó”, “No puede callar la boca de todo mundo, pero si fuera caballero diría: por favor, respeto. Es una simple palabra, no cuesta nada”.

A mediados de septiembre, un imitador de Vicente de Fernández conocido como ‘El Charro de Toluquilla’ se encontró con Christian Nodal en un establecimiento, entonaron estrofas y, en un momento de algarabía, le lanzó un insulto a Belinda, por lo que días después terminó disculpándose, pese a que el cantante de regional mexicano no emitió comentarios.

Tras ese episodio con ‘El Charro de Toluquilla, Belinda no se quedó callada y respondió ante aquel insulto: “Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo. Qué triste que algunas personas apoyen ese tipo de comportamientos misóginos”.

