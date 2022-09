Las familias de los tres sobrevivientes del tiroteo en Uvalde inician demandas

(TRIBUNA DE TEXAS) - Las familias de los tres niños que sobrevivieron al tiroteo masivo de Uvalde en mayo presentaron la primera demanda en un tribunal federal contra el distrito escolar de Uvalde, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los fabricantes de armas y otros, alegando que su negligencia y fallas contribuyeron a la masacre.

La demanda se presentó el miércoles en el Tribunal del Distrito Oeste de Texas y busca daños no especificados. Uno de los niños en la demanda resultó herido en el tiroteo y era el mejor amigo de uno de los estudiantes asesinados, según los abogados.

“Buscamos responsabilidad y daños, y debido a que mis demandantes son jóvenes, tendrán que lidiar con el trauma por lo que pasaron”, dijo Stephanie Sherman, la abogada de las familias. “Es simplemente una combinacion perfecta de falta de cuidado, y no puedo evitar pensar que esta comunidad pobre no estaba protegida de ninguna manera”.

En total, la demanda nombra a 10 demandados: el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde; el jefe de policía del distrito escolar despedido desde entonces, Pete Arredondo; la Ciudad de Uvalde; Mariano Pargas, teniente que se desempeñaba como jefe interino de la policía de Uvalde durante el tiroteo; Mandy Gutiérrez, la directora de la escuela que, según la demanda, no notificó a los maestros de la presencia del pistolero a través del intercomunicador de la escuela; Daniel Defense LLC, un fabricante de armas; Firequest International Inc., que diseñó un sistema de gatillo accesorio que usó el pistolero; Oasis Outback LLC, la tienda de armas en Uvalde donde el tirador compró y recogió sus armas de fuego; Motorola Solutions Inc., que diseñó o vendió dispositivos de comunicación por radio utilizados por los socorristas que supuestamente fallaron; y Schneider Electric USA Inc., que supuestamente fabricó o instaló las puertas de la escuela.

Los acusados no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios.

Hace aproximadamente un mes, otra firma de abogados presentó al distrito escolar de Uvalde una reclamación de $27 mil millones por el tiroteo del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb que dejó 19 niños y dos maestros muertos.

La demanda dice que cada acusado jugó un papel en el trágico resultado del tiroteo, desde producir tecnología defectuosa que obstaculizó a los socorristas hasta impulsar un marketing oscuro que lanza armas letales a las mentes jóvenes.

La demanda alega que Daniel Defense, la compañía que fabricó un arma utilizada por el pistolero, se enfoca en jóvenes menores de edad para comprar un arma con un fuerte marketing en las redes sociales. Además, la demanda acusa al fabricante de armas de Georgia de tratar de vender armas de grado militar, que muestran a hombres vestidos con ropa de combate en los campos de batalla en los anuncios, a civiles sin entrenamiento militar.

Al señalar otros cuatro tiroteos masivos que ocurrieron en la última década, la demanda alega que la compañía sabe que sus armas se están utilizando en masacres, pero sigue “ignorando los daños y pérdidas humanas resultantes de sus prácticas de marketing imprudentes”.

“Daniel Defense engaña intencionalmente a los consumidores en un esquema de fantasía diseñado para obtener el máximo beneficio a expensas de las vidas de los estadounidenses”, dice la demanda.

El tirador había comprado una variedad de armas en los días posteriores a cumplir 18 años, incluido un rifle semiautomático estilo AR-15 de Daniel Defense que recogió en la tienda de armas Oasis Outback en Uvalde.

La demanda alega que la armería “sabía, o debería haber sabido, que el pistolero era sospechoso y peligroso”. Según la demanda, el dueño de Oasis supuestamente habló con el pistolero y le preguntó cómo podía pagar $3,000 en armas y municiones.

Los testigos que estaban en la tienda dijeron más tarde al FBI que el pistolero estaba “muy nervioso”, según la demanda. Sin embargo, con una verificación de antecedentes limpia, la tienda vendió las armas al adolescente.

“El dueño de la tienda y su personal no actuaron sobre sus sospechas y bloquearon las compras o notificaron a la policía”, dice la demanda. “El tirador pudo armar un arma de asalto letal de grado militar con un cargador con capacidad para 30 rondas capaz de pulverizar a muchas personas en minutos sin supervisión, licencia, experiencia o entrenamiento”.

Ya en febrero, según la demanda, el tirador comenzó a comprar accesorios para armas de fuego, incluido un sistema de disparo Hell-Fire, un dispositivo similar a una culata que puede permitir que un rifle dispare como una pistola completamente automática. Todavía era menor de edad entonces.

Con respecto al sistema escolar, sus líderes y las fuerzas del orden, la demanda describe una cultura de “incumplimiento de los protocolos de seguridad, entrenamiento de tiradores escolares exigido por el estado, desprecio por las alertas escolares e indiferencia deliberada ante la amenaza de intrusos criminales y tiradores escolares que dejan a los niños”. y maestros vulnerables a ataques”.

La demanda describe lapsos de juicio similares a los documentados en el informe de investigación de un comité de la Cámara de Representantes de Texas sobre el tiroteo. El informe de 77 páginas ilustró un sistema escolar que se había desviado del cumplimiento de su plan de seguridad y una tremenda respuesta policial que ignoró el entrenamiento de tiradores activos.

Apoyándose en testimonios e informes emitidos por la investi agencias de vigilancia, la demanda documenta una cronología de la respuesta al tiroteo y las fallas de ese día, algunas de las cuales precedieron al tiroteo, como problemas previamente documentados con la puerta de un salón de clases que no se cerraba pero nunca se solucionó. El pistolero entró al salón de clases por esa puerta.

“Fue la tormenta perfecta”, dijo Sherman, el abogado. “Tienes varias entidades de control que fallaron”.

El Departamento de Seguridad Pública, cuyos 91 soldados superaban en número a las fuerzas del orden público locales el día de la masacre, no se nombra como acusado en la demanda, pero a medida que la atención se ha centrado en las fallas y deficiencias que rodearon la tragedia, también han surgido preguntas sobre el estado. El papel de la policía en la respuesta al tiroteo. Si bien los líderes de la agencia han desviado la culpa y el escrutinio, el director Steve McCraw ha dicho que renunciará si los soldados de la principal agencia de aplicación de la ley del estado tienen “alguna culpabilidad” en la respuesta tardía.

