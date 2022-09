Disfrutamos de agradables temperaturas.

Odessa, Texas (KTLE) - Las altas presiones nos mantienen sin nubes y secos con vientos relativamente suaves. Aunque muchos de nosotros podemos quejarnos de que las altas presiones impidan que llueva, podemos estar algo agradecidos en este caso, ya que fue la principal razón por la que el huracán Ian se desvió hacia el este y no golpeó Texas.

Seguiremos teniendo un tiempo consistente hasta el fin de semana en todo el Permian Basin, con cielos soleados y máximas a mediados de los 80 y mínimas de 50. Es un clima bastante típico para esta época del año. Una serie de sistemas de baja presión, van a atravesar los Estados Unidos durante la próxima semana debilitando gradualmente las temperaturas y trayendo un tiempo ligeramente más fresco para la próxima semana. Esperamos una tendencia de enfriamiento gradual a medida que una serie de frentes débiles traen aire ligeramente más frío y realmente rompen esa alta que ha mantenido nuestras temperaturas por encima de la media durante las últimas semanas.

Las probabilidades de lluvia no vuelven a aparecer en la previsión hasta la semana que viene, cuando un frente frío débil se acerque el martes. Por desgracia, el aire es tan seco que no podrá caer mucha agua del cielo, por lo que he mantenido las posibilidades de lluvia en un 10%. Podríamos tener una mejor oportunidad a finales de la semana que viene cuando la humedad de un potencial huracán del Pacífico fluya desde el oeste, pero eso está todavía muy lejos, así que manténgase en sintonía para las actualizaciones.

Este fin de semana parece fantástico, así que valla planificando su fin de semana para disfrutar al aire libre.

