¿Belinda ya tiene un novio millonario? La cantante envía mensaje

(TELEMUNDO ATLANTA).- La famosa cantante Belinda ha salido al paso de los rumores que empezaron a circular en redes sociales y en diversos diarios sobre su presunta relación sentimental con un joven millonario en México.

La revista ¡Hola! y varios medios mexicanos como El Universal publicaron recientemente que la artista de 33 años habría encontrado un nuevo amor luego de terminar su relación con el también cantante Christian Nodal. Sin embargo, ella misma negó esa versión.

Belinda ya olvidó a nodal??? Según ya estrenó nuevo novio rico y empresario poderoso pic.twitter.com/s8YFR6KiRC — Lo + viral (@VideosVirales69) September 26, 2022

En las publicaciones se indicó que la intérprete de ‘Niña de la escuela’ estaba saliendo con el joven empresario Gonzalo Hevia Baillères, quien es CEO de una empresa de tecnología y nieto de los fundadores y dueños de las tiendas departamentales El Palacio de Hierro en todo México.

El rumor surgió después de que Belinda fuese captada junto a Gonzalo Hevia en la inauguración de una de esas tiendas en la Ciudad de México, además de que ella publicó en sus redes sociales unas imágenes de personajes de anime enamorados. Esa combinación de sucesos provocó que muchos pensaran que había encontrado una nueva pareja.

No obstante, la propia Belinda pareció referirse al tema en redes al decir que el significado de las imágenes no era otro más que su afición por ese estilo de animación japonés. “Subo cosas de anime porque desde que tengo uso de razón me encanta. No por ninguna otra razón”, manifestó en sus ‘Historias’ de Instagram.

Ni Belinda ni Gonzalo se han pronunciado directamente sobre el rumor de que están saliendo, algo que mantiene atento a los millones de fanáticos de la cantante.

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.