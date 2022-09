(TELEMUNDO ATLANTA).- Una vez más, la actriz Laura Zapata evidenció la pésima relación que mantiene con su hermana Thalía al confesar que ya la “bloqueó” porque no intervino en el altercado que ocurrió hace un tiempo con la también actriz Yolanda Andrade.

¿Qué fue lo que pasó? Laura Zapata le había pedido a Thalía que ayudara a controlar a su amiga Yolanda Andrade luego de que se desatara una polémica por unos comentarios políticos que emitió la primera. En aquel entonces, Laura Zapata dijo que los mexicanos quienes siguen al presidente Manuel López Obrador eran “unos mantenidos”, pero luego explicó que fue malinterpretada.

Ese episodio condujo a que Yolanda Andrade enfureciera y diera a entender en Twitter que Laura Zapata era una “mantenida” de su famosa hermana Thalía, e incluso el propio presidente mexicano llegó a mencionar el tema. Luego, Laura Zapata le pidió a Thalía “controlar” a Yolanda Andrade, pero hasta el día de hoy no ha recibido respuesta.

Laura Zapata revela que ya “bloqueó” a su hermana Thalía (Instagram)

En una breve entrevista reciente, Laura Zapata contó que Thalía no se ha comunicado con ella para interceder a su favor y calmar los ánimos con Yolanda Andrade, y reveló: “Y ahora si me habla, quién sabe si me encuentre, porque ya la bloqueé”.

En el video de la plática, publicado en el canal del programa ‘Hoy Día’ en YouTube, un periodista la cuestionó sobre los dimes y diretes con Yolanda Andrade, y Laura Zapata respondió: “Ay, mi amor, qué te digo. Los perros ladran, es lo único que puedo decir en referencia a esa persona”.

