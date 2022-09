Preocupación creciente: Miles de agrícolas en EE.UU. dañadas por la “deriva de la dicamba” que arrasa los cultivos

Para escuchar en Español, click aqui:

COBDEN, Ill. (InvestigateTV) - Existe una creciente división entre los agricultores de todo el país, ya que la elección de algunos de utilizar un potente herbicida tiene consecuencias devastadoras para otros.

El uso de un producto químico llamado dicamba ha devastado cultivos sobre los que ni siquiera se ha rociado. En determinadas condiciones, el producto químico tiene la capacidad de desplazarse a kilómetros de distancia del lugar en el que se rocía, creando problemas masivos en las granjas de costa a costa.

Aunque los agricultores que lo utilizan dicen que es vital para su sustento, las quejas sobre los daños causados por el dicamba siguen acumulándose en todo el país, y hay una creciente preocupación por la decisión de la Agencia de Protección Ambiental de volver a aprobar el producto continuamente.

No sabíamos lo que era

En la temporada de cosecha temprana en Flamm Orchards, en el sur de Illinois, los recolectores trabajan durante el calor abrasador de una mañana de verano, eligiendo los primeros melocotones que se consideran suficientemente maduros para la venta. Es un ritual que la familia de Jeff Flamm lleva a cabo cada año desde que se fundó su granja en 1888.

“Es el hogar. Tienes que vivir lo y creer en él, o no lo conseguirás”, afirma Flamm.

Pero Flamm, agricultor de quinta generación, dijo que ahora teme por el futuro. En los últimos cuatro años, dijo que los cientos de acres de árboles frutales que cultiva su familia se han visto amenazados.

Al principio, era un misterio, con daños en los árboles frutales repartidos por su extensa propiedad.

“Nunca había visto nada parecido”, dijo Flamm. “Hicimos que varias personas vinieran a mirar, y todos llegaron a la misma conclusión”.

Dijo que los expertos en agricultura, los ecologistas e incluso los funcionarios estatales coincidieron en que el daño fue probablemente causado por el dicamba, un herbicida que mata las malas hierbas que otros herbicidas no pueden. Ha existido durante décadas, pero se ha utilizado más ampliamente desde 2016, cuando la EPA despejó el camino para que la dicamba se rociara sobre ciertos cultivos.

Esos cultivos han sido diseñados genéticamente para resistir el producto químico y muchos productores de maíz, algodón y soja ahora dependen de la dicamba para controlar las malezas resistentes que amenazan su rendimiento. El problema es que Flamm no lo utiliza y dice que nunca lo ha hecho.

Es la presunta víctima de lo que los expertos llaman “deriva de la dicamba”, un escenario en el que el producto químico volátil se desplaza a kilómetros de distancia de donde se pulveriza. Los expertos afirman que las partículas químicas pueden derivarse desde el momento en que se aplica el herbicida hasta horas o días después si hay vientos fuertes, altas temperaturas o si no hay una barrera lo suficientemente amplia entre los cultivos.

En los últimos años, las partículas a la deriva han aterrizado en los melocotoneros y manzanos de Flamm, causando daños.

El daño que se sospecha que causa la dicamba es algo que puede detectarse fácilmente. Las hojas rizadas, un síntoma ampliamente reconocido del problema, coronan los melocotoneros y manzanos de todo el huerto de Flamm. “He visto cómo se enrollan las hojas de los melocotoneros de forma tan apretada que parecen judías verdes”, dijo Flamm.

El daño, explicó, está teniendo un efecto de goteo en su cosecha: las hojas rizadas afectan a la calidad y el tamaño de su fruta, y la exposición a la dicamba puede dañar la salud general de algunos árboles. En los últimos años, Flamm calcula que ha perdido hasta 6.000 árboles por la supuesta deriva de la dicamba.

El coste financiero también ha sido devastador, con un total de al menos un millón de dólares sólo en pérdida de producción de manzanas, según Flamm.

“Es realmente frustrante porque no se puede hacer nada al respecto. Y uno contiene la respiración todos los veranos porque sabe que va a llegar”, dijo Flamm.

La deriva de dicamba está bien documentada por los investigadores agrícolas estatales

Flamm no es, ni mucho menos, el único agricultor que contiene la respiración, anticipando los daños que no puede controlar por la deriva de la dicamba, que, según los científicos, está muy influenciada por las condiciones de temperatura y viento en el momento de la pulverización.

InvestigateTV ha encontrado indicios de que el problema ha destruido cosechas, dividido a la industria agrícola y plantado semillas de hostilidad de costa a costa, con una disputa que incluso terminó en asesinato en un pueblo de Arkansas.

Para ver el alcance de la deriva de la dicamba, nuestro equipo de investigación nacional solicitó las quejas de 18 estados en los que, según los expertos, el uso del producto químico es más destacado.

Mientras que algunos, como Indiana y Oklahoma, se apresuraron a proporcionar resúmenes e incluso expedientes de investigación, otros se mostraron más reservados o pusieron grandes barreras que impedían echar un vistazo al interior.

Missouri dijo que tardaría meses en obtener los registros en papel. Los funcionarios de Nebraska querían cobrarnos casi 12.000 dólares por enviar las quejas que otros estados entregaban gratuitamente.

En Dakota del Norte, la agencia estatal de agricultura señala que la ley estatal en línea protege los archivos de quejas como confidenciales. Cuando InvestigateTV preguntó, la agencia proporcionó datos básicos sobre el número de casos, pero confirmó que no entregaría los informes reales.

En última instancia, los documentos o la información proporcionada por los 10 estados que respondieron a las solicitudes de InvestigateTV arrojaron 4.204 quejas de uso indebido de pesticidas relacionados con la dicamba que se remontan a 2017.

Illinois, donde se encuentra Flamm Orchards, representó casi la mitad de esas quejas, con más de 1.700 recopiladas. Missouri e Indiana también tuvieron totales significativos, con cientos de quejas registradas por funcionarios de agricultura.

Las quejas en todo el país incluyen a una mujer de Indiana que informó que se vio obligada a defender sus plantas de la deriva con una manguera de jardín, rociándolas en un intento de lavar el producto químico después de que no pudo conseguir que el aplicador de al lado se detuviera.

Un agricultor de Texas vio cómo su viñedo, incluida una parcela reservada para el proyecto 4-H de su hija, resultaba dañado después de que su vecino lo dispersó en un día de 100 grados con vientos de 20 millas por hora, y dijo que “tenía que hacerlo” cuando se le acercó.

En un correo electrónico, un agricultor frustrado de Oklahoma dijo que la dicamba debería “prohibirse hasta que sea más segura” porque no era la primera vez que se perdían cultivos.

“Pienso que es como el humo de segunda mano”, dijo Danielle Melgar, defensora de la alimentación y la agricultura del Grupo de Investigación de Interés Público de Estados Unidos. “Tenemos que proteger a las personas que deciden no consumir esa sustancia”.

El PIRG se ha hecho eco de los peligros que, a su juicio, entraña la dicamba.

Un informe reciente de la EPA se hace eco del llamamiento a proteger a quienes no utilizan dicamba. El informe, publicado en diciembre del año pasado, detalla un panorama aún más grave que el análisis de datos de InvestigateTV, con más de 3.400 incidentes de deriva sólo en 2021, que afectaron a más de un millón de acres de cultivos en 27 estados.

Algunos casos también han acabado en los tribunales. Uno de los principales productores del producto químico, Bayer, ya ha acordado un acuerdo por un total de 400 millones de dólares para los agricultores que han sufrido daños por dicamba.

En un comunicado sobre el acuerdo, la empresa dijo: “Bayer respalda firmemente la seguridad y la utilidad de su herbicida XtendiMax™ con tecnología VaporGrip™ y sigue mejorando los esfuerzos de formación y educación para ayudar a garantizar que los agricultores utilicen estos productos con éxito”. La empresa está resolviendo los casos pendientes de deriva de dicamba para poder centrarse en las necesidades de sus clientes.”

Pero Melgar, del PIRG, y otros grupos de defensa de los consumidores y del medio ambiente dicen que eso no es suficiente. Quieren que la EPA emita una prohibición total de la dicamba.

“Estos herbicidas no respetan las fronteras estatales”, dijo Melgar. “Tu vecino en otro estado podría estar usando dicamba y se desplaza a tu granja, por lo que estás completamente desprotegido a menos que la EPA intervenga”.

La regulación y la aplicación de la deriva resultan problemáticas

Tal y como están las cosas, las barreras que se han establecido para proteger los cultivos de la deriva son confusas para los agricultores y las agencias estatales. En su informe, la EPA reconoce que algunos aplicadores tienen dificultades para entender las normas existentes, mientras que otros las ignoran descaradamente.

En la actualidad, la agencia es responsable de establecer restricciones en aspectos como los límites de temperatura y la velocidad del viento en relación con la aplicación de dicamba. Estas medidas están diseñadas para reducir la deriva e incluso están impresas en las etiquetas de los propios productos químicos.

A pesar de que las agencias estatales suelen encargarse de hacer cumplir las normas, no tienen poder para modificarlas por sí mismas.

En consecuencia, la dicamba se cierne en el limbo de la jerga de las etiquetas y las demandas judiciales, y se deja llevar por el viento a su antojo, sin tener en cuenta las fronteras.

Sin embargo, la volatilidad de las normas tiene en vilo no sólo a los críticos de la dicamba.

El agricultor de Oregón Jon Iverson entiende el enfado que sienten los agricultores que se han enfrentado a la deriva de la dicamba.

“Si un vecino dañara mis cultivos, me sentiría muy frustrado. Siento su dolor con toda seguridad”, el dijo.

Por eso Iverson dijo que es increíblemente cuidadoso con la aplicación de dicamba, que considera crucial para el éxito de las semillas de hierba cultivadas en su granja familiar. Dice que lo necesita para evitar que las malas hierbas invadan el cultivo que vende.

Durante los seis años que lleva fumigando, Iverson dijo que ha tomado precauciones especiales para minimizar cualquier problema, incluido el uso de boquillas de baja deriva, la supervisión meteorológica y la adición de productos para minimizar la deriva cuando se aplica dicamba.

Su cuidadosa estrategia no es sólo para sus vecinos. Para Iverson, también es una medida de autopreservación.

En la granja de su familia se cultivan uvas y flores justo al lado de las semillas de césped que se rocían con dicamba. Si la dicamba llegara a esos cultivos, los resultados podrían ser catastróficos.

Sin embargo, no tener dicamba en absoluto, debido a una prohibición o a una mayor restricción, podría acabar con su negocio por completo, dijo.

“Sabes que existe ese potencial. Absolutamente”, dijo Iverson. “Ese es probablemente el resultado más drástico. Espero que no se llegue a ese punto. Esa es la mayor preocupación, sin duda”.

Los agricultores de todo el país, en concreto los productores comerciales de maíz, soja y algodón, comparten las preocupaciones relacionadas con la agricultura sin el uso de dicamba. Coinciden con los fabricantes de herbicidas y los grupos comerciales agrícolas que no creen que la prohibición sea la respuesta.

CropLife America, un grupo comercial que representa a los productores de pesticidas y herbicidas, entre otros, dijo a InvestigateTV que los agricultores necesitan tener acceso a una variedad de herramientas seguras y efectivas, incluida la dicamba, para protegerse de las malas hierbas.

En un comunicado, el director general de la organización, Chris Novak, dijo: “Dicamba se ha utilizado de forma eficaz y segura durante décadas, cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Las malas hierbas compiten agresivamente con los cultivos por el agua, los nutrientes y la luz solar. Si no se controlan, las malas hierbas podrían tener consecuencias desastrosas para las cosechas en un momento en que los agricultores de todo el país se enfrentan a un clima cambiante y a un mercado volátil”.

Nuestro equipo también se puso en contacto con tres de los principales productores de dicamba, Bayer, BASF y Corteva, para obtener su respuesta a la posible prohibición que podría producirse por la preocupación de los daños causados por la deriva.

Corteva no ofreció ningún comentario. El representante de Bayer dijo que “Bayer respalda plenamente este producto. El herbicida XtendiMax es una herramienta de vital importancia, especialmente en este momento en que los agricultores necesitan tener acceso a una variedad de herramientas de protección de cultivos seguras y eficaces para satisfacer las necesidades mundiales de seguridad alimentaria. Ayudar a los agricultores a tener éxito es nuestra máxima prioridad”.

BASF dijo que el acceso continuo a los herbicidas a base de dicamba es fundamental para que los agricultores puedan controlar las malas hierbas que pueden tener un impacto financiero devastador en sus cultivos. La compañía dijo que su producto, Engenia, ha pasado por mejoras en la etiqueta que reducen el riesgo de deriva.

“BASF sigue realizando actividades de investigación y desarrollo para reducir aún más la volatilidad de los productos a base de dicamba. Si bien nos preocupan los informes sobre el uso fuera del objetivo La sintomatología del herbicida que afecta a cultivos, árboles u otras plantas que no son el objetivo, podría tener varias causas. BASF anima a que se notifiquen todos los incidentes de sospecha de movimiento fuera del objetivo al Departamento de Agricultura del estado correspondiente, de modo que dichos incidentes puedan investigarse a fondo para determinar la causa raíz de la sintomatología”, dijo un portavoz de la empresa.

De vuelta a Oregón, Iverson dijo que cree que la industria necesita encontrar formas de unirse para hacer frente al problema.

“Lo fácil es decir que tenemos que prohibirlo sin más, en lugar de las soluciones que hay. Si trabajamos juntos en esto, muchas veces podemos encontrar una solución que funcione para todos. Y espero que la EPA adopte más esa posición que la de que simplemente vamos a retirarlo porque hemos tenido algunos problemas”, dijo.

Los agricultores que luchan contra la prohibición tienen una poderosa voz en el Capitolio

El senador estadounidense Chuck Grassley, republicano de Iowa, es uno de los que han escrito a la EPA sobre la dicamba. Este agricultor reconvertido en legislador ha expresado su oposición a nuevas restricciones sobre la dicamba y ha denunciado a la agencia por crear un entorno de incertidumbre en lo que respecta a este producto químico.

En una carta reciente que él y otros tres legisladores enviaron al administrador de la EPA, Michael Regan, Grassley calificó la dicamba como un “producto vital” y dijo que lo último que necesitan los agricultores es que la “EPA revoque voluntariamente o limite severamente las herramientas y métodos agrícolas tradicionales”.

En una entrevista con InvestigateTV, el senador fue más allá, diciendo que la agencia debería centrarse en hacer cumplir los protocolos existentes.

“Lo aplicas de manera que no dañe cosas más allá del campo en el que quieres controlar las malas hierbas. Hay muchas maneras de hacerlo”, dijo. “¿Están diciendo al agricultor que cumple todas esas normas que van a cortar todo ese producto porque hay alguien que no lo ha aplicado según la etiqueta o las normas establecidas por la EPA? No. Hay que perseguir a ese agricultor”.

El senador estadounidense Chuck Grassley, republicano de Iowa, habla de la necesidad de preservar el uso del herbicida dicamba durante una entrevista en su despacho del Capitolio (Scotty Smith, InvestigateTV)

Pero eso puede ser más fácil de decir que de hacer, ya que muchas oficinas estatales de agricultura están inundadas de quejas e investigaciones.

Los resúmenes de las quejas y los expedientes revisados por InvestigateTV indican que sólo hay una ventana corta para detectar realmente la dicamba cuando las inspecciones visuales de los daños sugieren que hay deriva. Incluso en los casos en los que los daños son evidentes y las pruebas encuentran pruebas del producto químico, los documentos señalan que puede ser difícil para los investigadores identificar al responsable.

La aplicación de la ley se lleva a cabo a nivel estatal. Los documentos de quejas muestran que las agencias estatales entregan advertencias y multas, o incluso revocan las licencias de pesticidas debido a las violaciones encontradas debido a una queja.

De 2018 a 2021, Illinois emitió 156,250 dólares en multas por violaciones en casos relacionados con dicamba, aproximadamente el 70% del total de las multas evaluadas durante ese período.

Aun así, Grassley dijo que los estados necesitan más fondos para vigilar los problemas de aplicación. Dijo que quiere una acción clara por parte de la EPA.

“Son los típicos burócratas. Odian darte una respuesta, porque podrían ser responsables de la respuesta que te dan. Vamos a tener noticias de ellos. Y si no tengo noticias de ellos pronto, me pondré con ellos”, dijo Grassley.

La EPA declinó múltiples solicitudes de entrevista ante las cámaras. Pero en un correo electrónico, un portavoz dijo que la agencia está trabajando actualmente con las partes interesadas, recogiendo datos de incidentes relacionados con la deriva de la temporada de cultivo más reciente.

La agencia está “revisando” si la dicamba puede utilizarse de manera que no suponga un riesgo excesivo para los cultivos vulnerables.

“La EPA apoya a todos los agricultores y ganaderos estadounidenses para que se ganen la vida de una manera que no perjudique a los medios de vida de sus vecinos ni al medio ambiente”, dijo el portavoz.

De pie en su huerto de Illinois, Jeff Flamm dijo que él y otros agricultores de ambos lados de la división de dicamba se sienten impotentes mientras esperan respuestas.

Por ahora, está trabajando en los campos que su familia construyó, preguntándose cómo afectarán los vientos del destino a su legado.

“Creo que va a sobrevivir. Hay que ser un eterno optimista para hacer lo que hacemos”, afirma Flamm. “Si conseguimos hacer suficiente ruido, desaparecerá. Pero definitivamente estamos en una lucha con un gran oponente”.

