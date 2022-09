La republicana Sarah Stogner apoya a la demócrata para Comisionado de Ferrocarriles frente a Wayne Christian

OESTE DE TEXAS (KTLE) - El candidato demócrata a la Comisión de Ferrocarriles de Texas, Luke Warford, recibió un importante respaldo en su intento de desbancar al titular republicano Wayne Christian.

La abogada de petróleo y gas de Monahans, Sarah Stonger, republicana, que quedó en segundo lugar tras Christian en las primarias republicanas, anunció oficialmente su apoyo a Warford el lunes por la mañana.

En una declaración publicada por la campaña de Warford, Stogner dijo”

“Soy un republicano de toda la vida, pero Wayne Christian ha hecho un trabajo tan pobre que estoy cruzando el pasillo para apoyar al demócrata Luke Warford para la Comisión de Ferrocarriles. Wayne Christian ha demostrado que no vela por nuestra economía ni por nuestro medio ambiente. Nuestra industria del petróleo y el gas es vital, y los tejanos necesitan a alguien en la Comisión de Ferrocarriles de Texas que esté realmente interesado en hacer el trabajo de forma transparente, responsable y ética. Wayne es un criminal, y punto. Luke, en cambio, es pragmático y favorable a los negocios y hará lo mejor para Texas. Luke no es el típico demócrata. Me ha demostrado que se comprometerá con los expertos en la materia para responsabilizar a los malos operadores y apartarse del camino de los buenos operadores que están trabajando para proporcionar petróleo y gas natural como parte de la expansión energética que necesitamos para mantener las luces encendidas y reducir los precios del gas para los estadounidenses.”

El apoyo es importante para Warford. Stogner obtuvo el 35% de los votos en las primarias republicanas de mayo.

En respuesta al apoyo, Warford emitió una declaración diciendo: “Me siento honrado de tener el apoyo de Sarah. Su campaña puso de relieve algunos de los retos más atroces en la Comisión de Ferrocarriles de Texas. Desde las emisiones a la red hasta el futuro de la energía de Texas, la Comisión de Ferrocarriles de Texas ha fallado a los tejanos, y sé que están listos para votar en un nuevo liderazgo en noviembre”.

La elección de la RRC ha sido una de las más salvajes del estado en años. Stogner causó sensación en las primarias al publicar un vídeo en las redes sociales en el que aparecía montada en un pumpjack sin más ropa interior que sus bragas. Se atribuye el mérito de haber llamado la atención sobre una carrera y un cargo público que tiene un enorme poder pero del que la mayoría de los tejanos saben poco.

En las primarias republicanas, Stogner atacó la ética de Christian y su falta de experiencia en la industria del petróleo y el gas. Hizo de los pozos huérfanos y de la eliminación de agua salada temas centrales de su campaña, lo que llevó a la RRC a reconocer las incertidumbres de lo que ocurre bajo el suelo en partes de la Permian Basin.

Christian pintó a Stogner como un demócrata encubierto que apoya a Beto O’Rourke y la regulación paralizante de la industria del petróleo y el gas.

Christian ha evitado casi siempre las apariciones públicas, pero se encontró en el centro de una controversia ética en febrero, cuando el Odessa American informó de que se enfrentaba a una demanda relacionada con un depósito de residuos cerca de Midland.

Varias familias presentaron una demanda contra Christian, alegando que había ido en contra de las recomendaciones de la RRC de no construir el depósito de residuos cerca de un importante acuífero. Pocos días después de votar en contra de la recomendación, Christian recibió una donación de 100.000 dólares de la empresa que planeaba construir el depósito.

El incidente, aunque seguramente poco ético, es legal en Texas. La RRC y sus tres comisionados pueden recibir donaciones políticas de las empresas que regulan.

Aunque Christian ha abordado ocasionalmente los temas de la contaminación del agua, la red eléctrica y la quema de gas, también ha hecho campaña como pro-vida, pro-Segunda Enmienda, anti-teoría racial crítica y pro-policía. La Comisión de Ferrocarriles no tiene jurisdicción sobre ninguno de estos temas políticos.

Warford, al igual que Christian, tiene poca experiencia en el sector del petróleo y el gas, y aún tiene por delante una dura batalla para convencer a los tejanos de que un demócrata puede ser pro-O&G. Ha hecho del arreglo de la red eléctrica el centro de su campaña y dice que los actuales comisionados no están haciendo lo suficiente para evitar otra crisis eléctrica como la causada por la tormenta invernal de febrero de 2021.

Stogner es el segundo político local prominente que cruza el pasillo. A principios de este mes, el senador estatal del oeste de Texas Kel Seliger apoyó al demócrata Mike Collier para vicegobernador en su carrera contra el titular Dan Patrick.

La elección del RRC se celebrará el mismo día que las elecciones generales, el martes 8 de Noviembre.

