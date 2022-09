Confirman muerte del cantante Lupe Tijerina Martínez en trágico accidente vehicular

(TELEMUNDO ATLANTA).- El cantante Lupe Tijerina Martínez, vocalista de los Nuevos Cadetes de Los Primos Tijerina, murió en un aparatoso accidente vehicular, según confirmó su familia.

Lupe Tijerina Martínez murió en un accidente automovilístico ocurrido cerca de las 5.00 de la madrugada del 23 de septiembre en la carretera de Nuevo México con dirección hacia Victorville, California, indicaron medios locales.

“Hoy partió mi padre en un fatídico accidente, venía de Nuevo México. (...) No alcanzó a llegar mi viejo. A las 5.00 de la mañana, no sé si le dio un ataque, no sé si le dio un infarto o si se quedó dormido”, manifestó su hijo visiblemente afectado por la tragedia en un video difundido en redes sociales.

A su vez, agregó conmovido: “El carro quedó deshecho. (…) Esto no es fácil, bien doloroso que va a ser para nosotros adaptarse a no tenerlo”.

La víctima era primo de Don Lupe Tijerina, integrante de los Cadetes de Linares, quien falleció en el año 2016. Desde entonces, el artista había seguido el legado de la agrupación.

Fallece Lupe Tijerina, vocalista de Los Nuevos Cadetes. pic.twitter.com/tgQoyOZkmC — Lo + viral (@VideosVirales69) September 26, 2022

El medio local El Financiero detalló que Lupe Tijerina Martínez nació en 1953, era pionero de la música norteña y logró la cima de su carrera en la década de los 80 y 90 junto a la agrupación Cadetes de Linares. También acotó que uno de sus duetos más recordados fue con Los Tigres del Norte.

“Los queremos, y a mi padre cómo lo quiso la gente mucho. Mucha gente lo apreciaba, lo quería y estamos recibiendo muchas llamadas de apoyo. Gracias. Descanse en paz, mi padre Lupe Tijerina Martínez, nacionalizado americano, en su pasaporte americano. Gracias a todos por ese apoyo. No tenemos palabras para agradecerles. Que estén bien, gracias”, concluyó el hijo, cuyo nombre no fue precisado por los medios locales.

Derechos de autor 2022 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.