Una residente de Crane celebra su centenario este fin de semana

CRANE, Texas (KTLE) - Una residente de Crane está a días de cumplir 100 años, pero no es la primera de su familia en alcanzar este hito.

Sammy Bell Lane está acompañada en su casa de Crane por sus hijos. Ha criado a sus hijos en Crane y ahora les toca a ellos cuidarla a ella.

Sammie Bell Lane va a ser la segunda persona de su familia en alcanzar los 100 años. Su hermana, alcanzó los 100 años y 10 días hace dos años antes de fallecer, y la madre de Lane falleció a los 92 años.

Lleva 77 años viviendo en Crane, y en ese tiempo, tuvo 15 hijos. La mayoría de los cuales siguen en Texas.

Lane dice que cuando se siente mal, le gusta adorar a los poderes superiores.

“A veces, y a veces no (me siento bien). Pero la mayoría de las veces, me siento bien. Y muchas de las veces que no me siento bien, simplemente me lo tomo para mí y lo rezo”, dijo Lane.

El marido de Lane, Jack Lane, vivió una larga vida. Tenía 96 años cuando falleció hace dos años, y Lane dice que volverán a encontrarse.

“Pero todavía le echo de menos como si fuera ayer y sé que cuando esta vida se acabe, él será mi marido”, dijo Lane.

Tres de sus hijos han fallecido, y sólo uno vive fuera de Texas.

La mayoría de sus hijos viven en el oeste de Texas, y tienen un sistema que llaman “vigilancia de ángeles”.

Este sistema está implantado en su familia para que en todo momento, al menos uno de sus hijos esté allí para cuidarla.

“Esta mujer, de la que vengo y ahora consigo cuidar de ella y eso me hace sentir realmente muy bien. Que puedo hacer eso y quiero hacerlo”, dijo la hija de Sammie Lane, Carolyn Simpson-Lane.

Su hermano, Ellis Lane, dice que está orgulloso de que sus hermanas hayan podido cuidar de su madre en lugar de enviarla a una residencia de ancianos.

Él también está involucrado en su sistema para cuidar de su mamá. Él cuida de su madre toda la noche dos veces a la semana.

La familia Lane dice que Sammie Lane es la roca que mantiene unida a su familia.

Sammie Lane tiene 68 nietos, 110 bisnietos, 82 bisnietos y 15 bisnietos.

Este sábado, celebrarán su 100º cumpleaños en el edificio de exposiciones del condado de Crane.

