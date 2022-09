Un hombre de Midland condenado a dos cadenas perpetuas

MIDLAND, Texas (KTLE) - La fiscal del condado de Midland, Laura Nodolf, anunció que un hombre de 46 años de Midland fue condenado el miércoles por la tarde a dos cadenas perpetuas después de ser declarado culpable de múltiples cargos de abuso sexual infantil por un jurado del condado de Midland.

Jesús Trevino Castillo fue acusado de dos cargos de Asalto Sexual Agravado de un Niño y otros cinco cargos de Indecencia con un Niño. Después de escuchar las pruebas durante la primera parte de la semana, el jurado declaró a Castillo culpable de todos los cargos el miércoles por la mañana después de menos de dos horas de deliberación. Tras el veredicto, Castillo optó por que su castigo fuera evaluado por Leah G. Robertson, del Tribunal de Distrito 385, quien ordenó cadena perpetua para cada una de las agresiones sexuales con agravantes y quince años para cada uno de los cargos de indecencia con un niño.

Las condenas a cadena perpetua eran el máximo castigo posible, y el tribunal ordenó entonces que las dos condenas a cadena perpetua se cumplieran de forma consecutiva o consecutiva.

Las pruebas presentadas en el caso demostraron que en febrero de 2019 Castillo cometió múltiples actos de abuso sexual contra un niño menor de 14 años. El acusado fue acusado de los delitos tras una investigación del Departamento de Policía de Midland. El castigo evaluado por el tribunal significa que Castillo no comenzará a cumplir su segunda cadena perpetua hasta que haya completado su primera sentencia de cadena perpetua, o después de que se le conceda la libertad condicional. De acuerdo con la ley, no podría optar a la libertad condicional en ninguna de las dos cadenas perpetuas hasta haber cumplido al menos 30 años de la condena. En consecuencia, Castillo deberá cumplir un mínimo de 60 años antes de cualquier posible liberación. La posibilidad de obtener la libertad condicional no garantiza que sea liberado incluso después de cumplir 60 años. Todas las condenas restantes de 15 años se ejecutarán simultáneamente con las condenas a cadena perpetua.

Cada uno de los cargos de indecencia conlleva una pena máxima de 20 años.

