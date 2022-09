La Escuela Bynum recibe el Premio Beacon a la Excelencia en la Colaboración

MIDLAND, Texas (KTLE) - La Escuela Bynum, el Centro de Rehabilitación Infantil de Midland (MCRC) y Spectrum of Solutions recibieron hoy el Premio Beacon a la Excelencia en la Colaboración, otorgado por el Nonprofit Management Center of the Permian Basin, por el Campamento Somos el Mundo (WATW), un campamento diurno adaptado que atiende a niños con discapacidades y a sus hermanos en la cuenca de Permian desde 2006. Se celebró un almuerzo en el Petroleum Club of Midland para reconocer a los galardonados. Además del premio, se entregó un cheque de 1,000 dólares a la organización nominadora.

“Nos sentimos honrados y humildes al recibir este premio. Trabajar con Tawny Zachary, el Centro de Rehabilitación Infantil de Midland y Spectrum of Solutions ha sido una experiencia tan gratificante, .etc”, dijo la directora ejecutiva de la Escuela Bynum, Keri St. “También agradecemos el reconocimiento y la generosidad del Nonprofit Management Center y del comité de selección del Beacon Award”.

