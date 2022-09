El boxeador de Pecos busca continuar su racha de imbatibilidad este fin de semana

MIDLAND, Texas (KTLE)- El boxeador profesional de Pecos, Abel Mendoza, será el evento principal en un lugar que considera su ciudad natal.

Mendoza peleará en el Centro de Eventos La Hacienda de Midland, mientras defiende su récord invicto.

Mendoza sueña con llevar un título mundial al oeste de Texas.

Dice que no importa el tiempo que le tome, de una manera u otra, dice que tendrá una oportunidad de título.

Mendoza comenzó su carrera de boxeo allá por 2019.

Tiene un récord de 34 victorias y cero derrotas, con 25 de esas victorias en forma de nocaut.

El superpluma de 26 años tiene dos peleas más este año.

Mendoza dice que su oponente ha ido a molestar a los luchadores en su ciudad natal, y dice que está preparado para noquearlo.

“Sabemos que viene a ganar. Ha ido a otros países y ha dado la sorpresa, pero en esta situación no va a suceder. Vamos a mantener esta victoria aquí en el oeste de Texas”, dijo Mendoza.

El oponente de Mendoza, Alan Isaías Luques Castillo, es un boxeador argentino con un récord de 27 victorias, 12 derrotas y dos empates.

Aunque Mendoza está invicto, la mayoría de los boxeadores a los que se ha enfrentado han tenido récords negativos o no han disputado combates profesionales.

Cuando se le preguntó si siente que ha sido desafiado en su carrera de boxeador, dijo.

“Como boxeador, me gustan los retos. Estos retos me hacen mejorar y me hace ilusión. Por los retos, por la experiencia, porque cuando me toca un buen peleador me hace mejor”, dijo Mendoza.

Mendoza ha hecho sparring con el equipo de Ryan García en San Diego y dice que García sería el oponente perfecto para enfrentarse el próximo año.

Mendoza ha estado boxeando sin un promotor o gerente y ha sido difícil hacer todo eso por sí mismo, pero dice que no se opone a conseguirlos para hacer que esta pelea suceda

Dice que planea tener una pelea de campeonato en algún momento del próximo año, pero que preferiría hacerlo como peleador independiente.

