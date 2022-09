Christian Nodal le dedica a Cazzu la misma canción que a Belinda y desata revuelo

(TELEMUNDO ATLANTA).- El cantautor Christian Nodal ha vuelto a desatar un revuelo en redes sociales luego de que le dedicara a Cazzu la misma canción que tiempo atrás destinó para su expareja Belinda.

En un concierto reciente que ofreció en San José, California, el mexicano le dedicó una canción a la también cantante Cazzu, pero lo que generó polémica fue que los internautas de inmediato empezaron a criticarlo porque era el mismo tema que le había dedicado a Belinda cuando eran pareja.

De hecho, el mismo Christian Nodal pareció recordarlo, pues aunque no mencionó el nombre de Belinda, sí dijo que estaba “arrepentido” de haberla dedicado en el pasado a alguien más.

El cantante de regional mexicano expresó el amor que sentía por Cazzu, quien “más la ha ayudado en su vida”, y pasó a dedicarle el tema ‘Eso y Más’, de Joan Sebastian.

“Quiero dedicar esta canción que se llama ‘Eso y Más’. ¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida”, expresó ante la multitud.

Agregó: “Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu. Yo no soy Romeo, pero quiero a mi Julieta”.

En la cuenta en TikTok llamada ‘Cazzu Global’, donde se publicó el video del particular episodio, los usuarios se han mostrado divididos entre quienes apoyan el gesto de amor y quienes lo fustigan por presuntamente referirse a Belinda. Algunos de los mensajes que se pueden leer son: “Eso no se dice. Le falta hue*** para ser un caballero y sí está dolido”, “Exacto, una canción dedicada ya no se le dedica a nadie más, hay millones y millones más que dedicar, esa dedicación tuvo historia”, “Beli triunfando como siempre… ya que la olvide, porque ella ni lo menciona”, “Siento que Cazzu cada (vez) que llega a la vida de alguien, lo deja marcado y enloquecido”.

