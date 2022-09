Hombre de Texas recibe cadena perpetua sin libertad condicional por matar a un policía

DALLAS, Texas (AP) — Un hombre fue sentenciado automáticamente a cadena perpetua sin libertad condicional luego de que un jurado lo declarara culpable de asesinato capital por la muerte a tiros de un oficial de policía del área de Dallas en el 2021.

Un jurado del condado de Dallas deliberó un poco más de una hora antes de encontrar a Jaime Jaramillo, de 38 años, culpable de la muerte a tiros del oficial Richard Houston el pasado 3 de diciembre frente a un supermercado Mesquite.

Una declaración jurada de la orden de arresto decía que Houston, de 46 años, estaba respondiendo un informe de disturbios domésticos cuando llegó al estacionamiento del supermercado y encontró a Jaramillo, su esposa, su hija y otra mujer involucrada en un altercado.

La declaración jurada dice que la hija le dijo a la policía que ella y su madre creían que Jaramillo estaba engañando a su esposa con otra mujer. La declaración jurada dice que cuando Houston fue a hablar con Jaramillo, el hombre sacó un arma y le disparó a Houston antes de suicidarse.

Jaramillo se recuperó de su herida para enfrentar un juicio por el tiroteo, por el cual los fiscales no buscaban la pena de muerte. Los abogados defensores trataron de demostrar que Jaramillo no se dio cuenta de que Houston era un oficial de policía, lo que convertiría el asesinato en un delito no capital y elegible para libertad condicional. El video policial mostró que Houston vestía uniforme y llegó en un patrullero marcado.

