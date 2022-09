(TELEMUNDO ATLANTA).- La famosa cantante Belinda no se quedó callada y respondió ante el insulto que recibió hace unos días delante de su exnovio Christian Nodal, quien no emitió ningún comentario en ese momento, pero la escena se hizo viral en redes sociales.

¿Cómo se originó el altercado? Pues, básicamente, por las palabras de un tercero. Un imitador de Vicente Fernández conocido como ‘El Charro de Toluquilla’, quien ya grabó un video en Facebook para disculparse y mostrarse “arrepentido”, lanzó un insulto contra Belinda delante de su expareja Christian Nodal y este, aunque no dijo nada, se limitó a sonreír.

Ese episodio se registró en un restaurante en Guadalajara, México, donde el intérprete de ‘Botella tras botella’ estaba acompañado de unos amigos y de ‘El Charro de Toluquilla’, quien terminó sacando a relucir el nombre de Belinda.

En el establecimiento, el cantante de regional mexicano tomó el micrófono que tenía el imitador y entonó el tema ‘La Derrota’, mientras todo el episodio quedaba grabado en un video que causó revuelo en redes sociales.

“Acuérdate, Christian. Chi***a tu ma***, Belinda”, expresó luego a viva voz ‘El Charro de Toluquilla’, mientras Christian Nodal se mostraba sonriente y no emitió ningún comentario al respecto, lo que fue criticado por los internautas.

Tras el insulto, el Christina Nodal siguió cantando como si no hubiese escuchado nada hasta que se cortó la grabación sin saberse qué más pudo haber ocurrido después.

Sin embargo, el video circuló por redes, diarios digitales y fue comentado hasta en YouTube, donde el canal ‘Trending News by Monick’, con 111 mil suscriptores, se refirió al peculiar episodio.

Belinda no se quedó callada y respondió ante insulto que le dijeron frente a Christian Nodal (YouTube)

Y fue en la sección de comentarios de ese canal donde Belinda respondió de manera tajante al insulto que recibió frente a su ex Christian Nodal. “Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo. Qué triste que algunas personas apoyen ese tipo de comportamientos misóginos”, escribió la española-mexicana junto a un emoji de tristeza.

De inmediato, algunos usuarios contestaron a su comentario al manifestar: “Eres una reina, Beli, al igual que todas las mujeres. Las que defienden este tipo de cosas es porque siempre han tenido patanes a su alrededor”, “Estamos contigo preciosa, eres una persona insuperable, por eso no pueden dejar de hablar de ti”, “Muchos te apoyamos Bel. Este tipo de comportamientos es de gente que no conoce la educación ni la madurez, desde siempre has demostrado ser una dama y una guerrera, te has levantado de muchas sin responder a los ataques, eres una ching***”.

