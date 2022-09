Un hombre de Odessa es condenado a más de tres años de prisión federal por un engaño de bomba

ODESSA, Texas (KTLE) - El martes, un hombre de Odessa fue condenado a 41 meses de prisión por su participación en un engaño de bomba en el Tribunal del Condado de Ector.

En Abril, CBS7 y Su Telemundo 20 informaron que David Paul Finnegan, de 37 años, dejó un dispositivo sospechoso en los escalones frontales de la Corte del Condado de Ector. El dispositivo consistía en un gran tubo de PVC que contenía varios objetos. Estaba sujeto con cinta adhesiva negra y tenía un reloj de pulsera pegado. El equipo de desactivación de explosivos (EOD) del Departamento de Policía de Odessa fue llamado para examinar el dispositivo.

Después de que los técnicos de EOD lo hicieran seguro, determinaron que el dispositivo no contenía explosivos. La investigación posterior reveló que Finnegan tenía programadas audiencias sobre varios asuntos en el juzgado el día en que colocó el dispositivo. Como resultado de su descubrimiento, el juzgado fue evacuado y cerrado al público durante gran parte del día, lo que provocó el aplazamiento de varios procedimientos judiciales, incluido el de Finnegan.

El 13 de Junio de 2022, Finnegan se declaró culpable de un cargo de perpetrar un engaño. Finnegan ha permanecido bajo custodia federal desde su detención el 14 de abril de 2022.

“Este engaño de bomba no solo causó el cierre del tribunal del condado de Ector y de múltiples negocios locales, sino que el evento también requirió que las agencias federales y locales de aplicación de la ley gastaran un tiempo significativo, recursos y dólares de los contribuyentes para hacer que el área sea segura e identificar al perpetrador”, dijo la fiscal federal Ashley C. Hoff. “Dejemos que este enjuiciamiento envíe un fuerte mensaje de que tal comportamiento no será tolerado en nuestras comunidades”.

“Las amenazas de bromas son peligrosas para los primeros intervinientes y para las víctimas porque no siempre está claro de inmediato si se trata de una broma y la motivación que hay detrás de la amenaza”, dijo Jeffrey R. Downey, Agente Especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI en El Paso. “La seguridad pública es primordial, y el FBI y nuestros socios de las fuerzas del orden estatales y locales siempre responden a cada amenaza. Cualquiera que emita una amenaza falsa será responsable. Gracias al trabajo de colaboración con nuestros socios locales, estatales y federales, pudimos localizar al Sr. Finnegan y llevarlo ante la justicia por el miedo que infundió a los residentes de Odessa .”

El FBI, con la valiosa ayuda de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina del Sheriff del Condado de Ector, el Departamento de Policía de Odessa y el Departamento de Seguridad Pública de Texas, investigó el caso.

El fiscal adjunto John Fedock se encargó del caso.

