¿Se hizo algo en el rostro? Fanáticos sorprendidos critican presuntos arreglitos de Chayanne

(TELEMUNDO ATLANTA).- En las últimas horas, una publicación de Chayanne en Instagram ha generado polémica luego de que algunos usuarios lo criticaran por presuntamente efectuarse unos arreglitos en el rostro, algo sobre lo que él no se ha pronunciado.

El famoso cantante y compositor puertorriqueño de 54 años realizó la publicación en junio, pero en las últimas 24 horas se ha llenado de comentarios de fanáticos quienes lo fustigan por supuestamente retocarse el rostro para lucir más joven.

El episodio ha sido reseñado entre ayer lunes y este martes en medios de diversos países como el mexicano El Universal, el colombiano El Tiempo y el español Marca, que mencionaron cómo los internautas reaccionaron al observar la cara de Chayanne.

“Hasta aquí llego mi admiración, con bótox ya no eres el mismo. Hay que saber envejecer con dignidad y aceptarse, pensaba que eras diferente a todos esos que no aceptan su edad”, “La belleza la tienes en el interior, así que no hace falta que te hagas más cirugías. Eres guapo al natural”, “Con solo que no caigas en los excesos del bótox como algunos colegas artistas tuyos, suficiente maestro”, “Nooo, mi Chayanne, por qué te operaste, tú no lo necesitabas. Eras perfecto. Estoy muy triste. Jamás voy a ver esa carita lumbrante con tu sonrisa que nos mataba a todas tus seguidoras”, escribieron algunos fanáticos en la sección de comentarios del post.

Sin embargo, el célebre artista también ha recibido muchas muestras de apoyo y algunos de los mensajes que se pueden leer en la publicación indican: “Gente loca diciendo que se echó a perder la cara cuando se ve mil veces mejor que ellos… Necesitan lentes o cirugía en los ojos… quisieran verse así de bien a su edad”, “Pero si se ve mejor, cuál es el problema. Se ve muy natural”, “Yo te amo, así como sea”, “Las personas son metiches por naturaleza, qué le importa a usted lo que el otro haga con su vida. No le basta con la suya”.

Por otra parte, Chayanne cantará y recibirá el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se celebrarán el 29 de septiembre en el Watsco Center de Miami, en Florida, y se transmitirán a las 7pm/6c en vivo por Telemundo. Además, se emitirán simultáneamente por el canal de cable Universo, el servicio de streaming Peacock, la aplicación de Telemundo y en Latinoamérica y el Caribe por Telemundo Internacional.

El también bailarín y actor será galardonado con ese premio por convertirse en un ícono de la balada romántica y del género pop en su larga y exitosa trayectoria artística.

