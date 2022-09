Se desata polémica por reacción de Christian Nodal al escuchar insulto contra Belinda

(TELEMUNDO ATLANTA).- Aunque la historia de amor de Christian Nodal y Belinda terminó hace unos meses, una nueva polémica se ha desatado por la reacción del cantautor al escuchar un insulto contra su expareja.

Muchos usuarios parecieron validar el refrán “El que calla, otorga”, luego de que un imitador de Vicente Fernández lanzara un insulto contra Belinda delante de su exnovio Christian Nodal y este, aunque no dijo nada, se limitó a sonreír.

La peculiar escena ocurrió en un restaurante en Guadalajara, México, donde el intérprete de ‘Botella tras botella’ estaba acompañado de unos amigos y de un aparente imitador de Vicente Fernández quien terminó sacando a relucir el nombre de Belinda.

En el sitio, el cantante de regional mexicano tomó el micrófono que tenía el imitador de ‘El Charro de Huentitán’ y entonó el tema ‘La Derrota’, mientras todo el episodio quedaba registrado en un video que ha causado revuelo en redes sociales.

“Acuérdate, Christian. Chi***a tu ma***, Belinda”, exclamó luego a viva voz el imitador de ‘Chente’, mientras Christian Nodal se mostraba sonriente y no emitió ningún comentario al respecto, lo que ha sido criticado por los usuarios en redes sociales.

Tras el insulto, el también compositor siguió cantando como si no hubiese escuchado nada hasta que se cortó la grabación sin saberse qué más pudo haber ocurrido después.

En Instagram, algunos internautas han comentado: “Muy bonita voz y todo, pero no es gracioso lo grosero del viejo ridículo”, “Nodal no dijo nada de Belinda, él solo cantó, que el otro tipejo se haya tomado la decisión de agredir a Belinda es otra cosa”, “Pues son nacos, ¿qué se puede esperar?”, “Qué grosero el viejo ese. No era necesario, pero el que es naco es naco cante como cante”.

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.