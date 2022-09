7 datos curiosos sobre el Mes de la Herencia Hispana que quizás no conocías

Desde el 15 de septiembre al 15 de octubre en Estados Unidos se celebran y honran las diferentes contribuciones que la comunidad hispana ha aportado para el crecimiento de la nación norteamericana.

Si hay algo que nos enorgullece a los hispanos en Estados Unidos, es saber que se reconoce el valor de los aportes que ha tenido la cultura hispana, pero, ¿sabes cuál es el origen de esta celebración y por qué se lleva a cabo?

Aquí en Telemundo Atlanta, compartiremos contigo diferentes datos sobre esta festividad que todos los latinos e hispanos deberíamos conocer.

7 datos curiosos sobre el Mes de la Herencia Hispana

1. ¿Por qué se celebra el Mes de la Herencia Hispana?

En Estado Unidos se implantó hace más de 50 años la celebración de la herencia hispana con la finalidad de conmemorar y reconocer que los logros y aportes de la comunidad hispana y latina han sido fundamentales en la historia de Estados Unidos.

En este día, los estadounidenses celebran no solo la presencia de las comunidades hispanas, sino que también, honran a sus antepasados que provenían de México, Centroamérica, el Caribe, España y Sudamérica.

2. ¿Cuándo comenzó a celebrarse?

La celebración inició desde 1968, en ese momento se conocía como “la semana de la herencia hispana”. 20 años más tarde, en 1988, la celebración fue ampliada para cubrir un periodo de 30 días, comenzando el 15 de septiembre y culminando el 15 de octubre.

3. ¿Quién creó el Mes de la Herencia Hispana?

Fueron dos expresidentes estadounidenses quienes propiciaron y apoyaron la implantación de la festividad del orgullo hispano en el calendario. El primero de ellos fue el presidente Lyndon Johnson en 1968, quien fue el principal creador. Luego en 1988, el presidente Ronald Reagan fue el que decidió ampliar la celebración de la herencia hispana a todo 1 mes.

4. ¿Por qué se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre?

La razón es sencilla, esta fecha está muy arraigada a la cultura latinoamericana ya que el 15 de septiembre es cuando se celebra el Día de la Independencia en El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Honduras. Por su parte, el Día de la Independencia en México es el 16 de septiembre y en Chile el 18 de septiembre.

5. ¿Qué se hace en este mes especial?

Todos pueden celebrar a su estilo, pero la mayoría de las personas se dedican a probar las comidas tradicionales de la cultura hispana en EE.UU. y otros prefieren realizar donaciones a organizaciones benéficas que trabajan con hispanos, para demostrar su agradecimiento. Hay quienes también se dedican a aprender todo sobre la cultura, el idioma y rinden diferentes homenajes a los hispanos en Estados Unidos.

6. ¿Todos los hispanos son latinos?

No, a pesar de que muchas veces se usan los términos “hispano” y “latino” como sinónimos, realmente no es así. Los hispanos son aquellos que provienen o descienden de algún país de habla hispana y los latinos son las personas que son o descienden de un país de América Latina.

Alguien puede ser hispano y también latino, pero no viceversa, debido a que los brasileños o los haitianos, por ejemplo, no tienen el español como idioma. De igual manera, no todos los hispanos son latinos, ya que los españoles a pesar de hablar español, son europeos.

7. ¿Cuántos hispanos hay en Estados Unidos actualmente?

Según el censo del 2020 en Estados Unidos, para ese momento había 62,1 millones de hispanos en el país, lo que representan un 18,7% de la población.

