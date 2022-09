Servicio Retrasado: Los militares y veteranos presentan miles de quejas por errores en los informes de crédito

Para escuchar en Español, click aqui:

InvestigateTV - Tiffany Ellett ha vivido toda su vida dedicada al servicio. Después de cuatro años en el ejército como analista de inteligencia, con estancias en Afganistán e Irak, asumió una nueva posición con la Legión Americana, una organización de servicios para veteranos.

En su puesto de directora Adjunta de Política Sanitaria, Ellett dice que puede ayudar a los veteranos a superar los mismos retos a los que ella se enfrentó al volver a la vida civil después de haber vivido en un sistema en la que muchas cosas eran manejadas por los militares.

“No estamos entrenado, cuando sales no hay entrenamiento básico para ayudarte con los conocimientos financieros o médicos,” dijo Ellett.

Ella dice que tal vez la lucha más grande que enfrentan sus clientes es entendiendo sus facturas médicas.

“Hay una serie de cosas que pueden interferir de recibir facturas para los veteranos y miembros del servicio, y luego, una vez que lo conseguimos no estamos realmente seguros de qué hacer con él”, dijo Ellett.

Los miembros del servicio y los veteranos no sólo están perdidos tratando de aprender los sistemas financieros y médicos; un nuevo informe de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) revela miles de quejas que afirman que esos sistemas les fallan.

Tiffany Ellett el día de su graduación en 2010 del Entrenamiento Individual Avanzado del Ejército. Ellett dice que muchos veteranos tienen problemas con la transición de vuelta a la vida civil, sobre todo cuando se trata de conocimientos financieros. (Tiffany Ellett)

Según el último informe de la Oficina de Asuntos de Veteranos de la CFPB, desde 2011, los miembros del servicio, las familias de los militares y los veteranos registraron más de 250.000 quejas de consumidores.

En solo el 2021, el 51% de esas quejas fueron por “información incorrecta en sus informes de crédito”.

Por ejemplo, esta queja de un consumidor en la Florida:

“Fui a XXXX. Tenía un seguro a través del ejército XXXX XXXX La visita no se facturó bajo mi seguro, se facturó como si no tuviera ningún [seguro] . Ahora está en mi informe de crédito. Lo he disputado’ varias veces y se niegan a retirarlo o a intentar solucionarlo”. - Informe de la CFPB

Jim Rice, director adjunto de la CFPB para la Oficina de Asuntos de los Miembros del Servicio, dijo que esos errores pueden causar problemas significativos.

“Realmente puede ser grave para ese miembro del servicio, [y] puede tener un impacto negativo en su puntaje de crédito”, dijo Rice.

Una de las principales conclusiones del informe del CFPB fue que las principales agencias de crédito, Equifax, Experian y TransUnion, no respondían a las quejas de crédito de los miembros militares.

Según el informe, en el 2021 hubo un aumento del 71% en el número de quejas que los miembros militares presentaron, indicando que la agencia de crédito no respondió en 30 días o no resolvió el problema en 30 días.

El informe identificó quejas de todo el país en el 2021. Georgia, Washington D.C. y Nevada fueron las zonas con más quejas per cápita, y cientos de quejas fueron presentadas por miembros del servicio destinados en el extranjero.

Rice dijo que el tiempo para responder a las quejas no era suficientemente bueno.

“Las compañías nacionales de informes crediticios deberían seguir al estándar que han acordado que deberían cumplir”, dijo Rice. “Eso es responder dentro de 30 días y arreglar el crédito apropiadamente para ese miembro del servicio”.

La CFPB supervisa a TransUnion, Equifax y Experian en cuanto al cumplimiento de varias leyes federales, entre ellas la Ley Dodd-Frank y la Ley de Informes Crediticios Justos (FCRA).

Según un comunicado de la oficina, la CFPB también “toma medidas de aplicación contra las entidades o personas que violan la FCRA”. Las acciones de aplicación relevantes a lo largo de los años se pueden encontrar aquí”.

“TransUnion, Experian y Equifax, vamos a hacerlos responsables de la exactitud y asegurarnos de que no están permitiendo que la información inexacta fluya en el sistema”, dijo John McNamara, director Adjunto Principal de Mercados de la CFPB.

Fallo de comunicación

Los miembros del ejército, sus familias y los veteranos están cubiertos por un programa de seguros llamado TRICARE. El programa utiliza una red de locaciones para VA (asuntos de veteranos) y para opciones de seguro médico.

Según el informe de la CFPB, una “forma común de que los miembros del servicio acumulan deudas médicas” es durante una interrupción del proceso de facturación médica entre el proveedor privado y TRICARE.

Una de las quejas mencionadas en el informe detalla las dificultades de un miembro del servicio con el proceso:

“Le pregunte a la empresa [NCRC] que investigue completamente la cuenta [del cobrador] que figura en mi informe crediticio porque es inexacta. Se trata de una deuda médica de la que no soy responsable. El hospital del que procedía tenía pleno acceso a la información de nuestro seguro y facturó a través de nuestro seguro militar en servicio activo, Tricare. El seguro pagó esta deuda. Ahora, [el cobrador de deudas] está intentando que nos paguen el doble a nosotros como pacientes y al hospital. Esto es ilegal y poco ético. He pedido al acreedor y a [NCRC] en varias ocasiones que lo eliminen e incluso he aportado pruebas de que otras agencias de crédito consideraron que se trataba de una reclamación de deuda fraudulenta y la eliminaron. [NCRC] siguió negándose a eliminarla”. - INFORME DE LA CFPB

Las quejas presentadas por los miembros del servicio procedían de todo el territorio de Estados Unidos y del extranjero. Las quejas más comunes giraban en torno a los informes de crédito o de consumo y al cobro de deudas, que en total representaban más del 60% de las quejas. (Oficina de Protección Financiera del Consumidor) (Consumer Financial Protection Bureau)

InvestigateTV se puso en contacto con la Administración de Veteranos y la Agencia de Salud de la Defensa (DHA), que opera TRICARE, sobre los problemas de factura que afectan el crédito de los militares.

En un comunicado, la Administración de Veteranos escribió que recientemente cambió su proceso sobre cómo reporta a las agencias de informes crediticios, lo que produjo una “reducción del 99%” en los informes de deudas desfavorables.

El DHA respondió en un correo electrónico que sus contratistas de atención administrada están “obligados a tener un proceso para documentar todas las consultas y la remisión” a un funcionario de asistencia de cobro de deudas. El comunicado continuaba diciendo que recibía un informe mensual sobre los casos de cobro de deudas y que sus contratistas de asistencia sanitaria no envían “cuentas al cobro de deudas ni hacen un seguimiento o control del estado de los casos transferidos a una agencia de cobro de deudas por un proveedor.”

El impacto de los errores

John McNamara trabajó en el sector del cobro de deudas por más de 20 años. Ahora es el director Adjunto Principal de Mercados del CFPB. El dijo que los errores en el crédito pueden tener un impacto significativo.

“No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es que esa información sea precisa, porque las grandes decisiones se basan en esa información”, dijo McNamara.

Para los miembros del servicio, la información inexacta de la deuda no sólo perjudica sus posibilidades de comprar una casa o un coche, sino que también puede afectar negativamente a su autorización de seguridad una certificación que permite a un individuo “tener acceso a información clasificada o ser asignado a un trabajo altamente sensible.”

Las banderas de los informes de crédito se volvieron más importantes en el 2017 cuando el Departamento de Defensa cambió de una verificación de cinco o diez años para las autorizaciones de seguridad a un monitoreo continuo.

“Si hay una bandera en el proceso de crédito de alguien, podría indicar que es un riesgo y podría influir en su autorización de seguridad”, dijo Jim Rice.

McNamara dijo que eso puede tener un efecto devastador.

“Si no se aborda y es incorrecto, puede quedarse ahí durante siete años, privándote del crédito, privándote del lugar en el que quieres vivir, quizás privándote del trabajo de tus sueños”, dijo McNamara.

El dice que la comunicación es clave para que los cobradores de deudas reduzcan el número de posibles errores en los informes de crédito de los miembros militares y veteranos.

“Para empezar, hay que ser receptivo con los consumidores”, dijo McNamara. “Compruebe dos veces quien es el cliente. Asegúrese de que la información que están recibiendo de los clientes es absolutamente exacta”.

InvestigateTV se puso en contacto con las tres grandes compañías de crédito para preguntar si estaban introduciendo cambios a causa del informe.

TransUnion, la única empresa que respondió nos remitió a la Asociación de la Industria de Datos del Consumidor (CDIA), representante de las agencias de crédito de todo el país.

La CDIA declinó nuestra solicitud de entrevista, pero dijo en un comunicado que “está comprometida a ayudar a los miembros del servicio militar y a todos los consumidores a resolver cualquier error potencial en sus informes de crédito”. La CDIA recomienda a las personas que presenten una disputa en línea si creen que su información es inexacta o incompleta.

Según un comunicado de prensa de marzo del 2022, Experian, Equifax y TransUnion publicaron una declaración conjunta en la que anunciaban que “las deudas de cobro médico pagadas ya no se incluirán en los informes crediticios de los consumidores”. Además, en 2023 las tres principales agencias de crédito dejarán de informar sobre las deudas de cobro médico inferiores a 500 dólares.

El CFPB dijo que hay medidas que los miembros del servicio y los veteranos pueden tomar para proteger su crédito:

Comprobar la exactitud de sus facturas y pedirle a los cobradores que verifiquen la deuda proporcionándoles información sobre el cobrador y la factura.

Manténgase alejado de las personas que cobran una cuota por adelantado. No le pagues a una persona o servicio que le prometa mantener las facturas médicas fuera de su informe crediticio. Es probable que se trate de una estafa.

El CFPB dijo que los cobradores de deudas pueden ponerse en contacto con usted mientras tratan de cobrar una deuda legítima, pero deben cumplir con las leyes que se aplican al cobro de deudas, que incluyen evitar las llamadas acosadoras o abusivas.

Si las llamadas persisten, el CFPB dijo que usted debe reportarlas.

Jim Rice, un veterano, dijo que espera que el informe del CFPB conduzca a cambios en la forma en que los miembros del servicio y los compañeros veteranos son tratados cuando se trata de arreglar y eliminar los problemas en los informes de crédito.

“Creo que es importante que las personas que se comprometen como lo hacen, con el país, reciban al menos lo que se les debe”, dijo Rice.

Para ver completas respuestas de la DHA y Consumer Data Industry, visite aqui.

