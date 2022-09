¡Regresa la Champions League! Entérate de la programación y dónde ver los partidos

¿Estabas esperando la nueva edición de la Champions League? La magia del torneo más importante del fútbol a nivel de clubes comenzó este 6 de septiembre con partidos llenos de una gran emoción.

Para esta nueva temporada 2022-2023 de la Champions League hay equipos reforzados, como el Barcelona, Real Madrid, PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Chelsea y otros.

¿No sabes dónde ver los partidos de Champions League? Aunque los partidos ya comenzaron, la continuidad de la primera jornada será el día de mañana, 07 de septiembre, y podrás disfrutarlo en distintos medios dependiendo de tu ubicación.

¿Cuáles son partidos más esperados de Champions League?

Aunque el regreso del Real Madrid y el Liverpool como campeón y subcampeón de la competencia ha sido emocionante para los fanáticos, hay partidos que para esta nueva edición 2022-2023 han llamado significativamente la atención, como el PSG vs. Juventus, Inter vs. Bayern Múnich, Chelsea vs. AC Milan, Napoli vs. Liverpool y otros.

La programación: ¿Qué día comienzan los juegos? ¿Cuándo terminan y cuándo es la final de la Champions League?

Sin lugar a duda, la fecha de los partidos de la UEFA Champions League es más que importante. Y es que, los verdaderos fanáticos y seguidores de los clubes, no pueden perderse ni un solo encuentro durante toda la temporada.

¡Conoce las fechas programadas y organiza tu tiempo para disfrutar de los partidos!

· Jornada 1 – 16 partidos, 06 y 07 de septiembre. Los primeros 8 partidos se llevaron a cabo y estos fueron los resultados.

· Jornada 2 – 16 partidos, 13 y 14 de septiembre

· Jornada 3 – 16 partidos, 04 y 05 de octubre

· Jornada 4 – 16 partidos, 11 y 12 de octubre

· Jornada 5 – 16 partidos, 25 y 26 de octubre

· Jornada 6 – 16 partidos, 01 y 02 de noviembre

También podría interesarte:

Champions League 2022-2023: las fechas de las rondas eliminatorias

· Sorteo de octavos de final: 7 de noviembre

· Octavos de final: 14, 15, 21, 22 de febrero y 7, 8, 14, 15 de marzo de 2023

· Sorteo de cuartos de final y semifinales: 17 de marzo 2023

· Cuartos de final: 11, 12 y 18, 19 de abril de 2023

· Semifinales: 9, 10 y 16, 17 de mayo de 2023

· Final de la Champions League: 10 de junio de 2023

¿Dónde ver los partidos de Champions League?

En esta nueva edición, la #BenditaChampions tiene opciones diferentes de acuerdo a la ubicación de los fanáticos y desde dónde deseen trasmitir los partidos.

· México y Brasil : podrás trasmitir toda la Champions en exclusiva por HBO Max y algunos partidos por TNT.

· Argentina y Colombia : la programación de la temporada 2022-2023 de la Champions League será trasmitida por ESPN.

· Estados Unidos : en CBS y TUDN encontrarás dónde ver los partidos de Champions League.

¿Estás en otro país? Por suerte, la página oficial de la UEFA Champions League ha publicado un listado de trasmisión por países, con el objetivo de que todos los fanáticos alrededor del mundo puedan disfrutar de este torneo de fútbol. Consulta haciendo clic aquí.

