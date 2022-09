Alicia Machado rompe en llanto al revelar enfermedad que padece y cómo la enfrenta

(TELEMUNDO ATLANTA).- La actriz venezolana Alicia Machado no pudo contener las lágrimas al revelar la enfermedad que padece y por la que está “librando una batalla de salud”.

A través de una transmisión en directo en su Instagram, la exreina de belleza venezolana comentó que sufre fibromialgia, una enfermedad que no tiene cura definitiva y ocasiona dolor en músculos, ligamentos y tendones.

La también empresaria dijo que se apena cuando se le activa la fibromialgia, ya que le cuesta levantar la cabeza, por lo que lamentó que la gente critique su vida sin saber su padecimiento.

“A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física”, manifestó.

“Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor dicen que hablo muy fuerte, pero hay días que es difícil llevar la fibromialgia. No me gusta que la gente me diga que soy grosera o muy seria o así, pero a veces eso es lo que me pasa”, expresó Alicia Machado al estallar en llanto.

“Ahorita me imagino que después de este ‘Live’ voy a tener a 350 psicólogos psicoanalizándome y diciéndome: ‘¿Por qué lloras?’ o ¿Por qué lo otro? O sea, y a veces no está tan fácil. No tiene nada que ver con la edad”, agregó la exmodelo.

Por otra parte, si algo caracteriza a Alicia Machado es su franqueza al hablar, y prueba de ello se manifestó hace unos días al dar su opinión sobre el polémico beso que se dio el cantante urbano Bad Bunny con dos de sus bailarines, hombre y mujer, en la reciente entrega de los Premios MTV a los Videos Musicales (MTV Video Music Awards).

En una entrevista en el programa televisivo ‘La Mesa Caliente’, la venezolana comentó sin pelos en la lengua que el beso del reguetonero Bad Bunny significó un “ardid publicitario muy gastado”.

