Se mató ‘tiktoker’ Tanya Pardazi a sus 21 años tras caer de paracaídas

(TELEMUNDO GRAY)- La ‘influencer’ Tanya Pardazi, una estrella en ascenso en la red social TikTok, murió a sus 21 años en un trágico accidente mientras practicaba paracaidismo.

La ‘tiktoker’ canadiense, quien también estudiaba Filosofía en la Universidad de Toronto, murió el 27 de agosto por las heridas sufridas durante un salto en paracaídas, el cual se desplegó demasiado tarde. Fue enterrada tras un servicio conmemorativo efectuado en Richmond Hill, Ontario, el 2 de septiembre, reseñó E! Online el sábado.

“Lo que Tanya hizo durante 21 años, creo que muchas personas no lo cumplen incluso en 80 o 90 años”, expresó uno de los asistentes al funeral, que fue transmitido vía online por Elgin Mills Funeral Center, indicó The National Post, que no pudo identificar al declarante.

El mismo periódico informó que la mayoría de los asistentes vestían de blanco mientras se sentaban frente a un ataúd también blanco y observaban un collage de fotografías de la vida de Tanya Pardazi. Más tarde, otro orador leyó una lista de las 18 cosas que la estrella de TikTok había dicho que aprendió al cumplir 18 años, como: “No te tomes tan en serio a ti mismo, nada importa en el gran esquema de todas formas”.

Tanya Pardazi murió mientras completaba su primer salto en paracaídas en solitario con la compañía Skydive Toronto, según notificó su amiga de la infancia Melody Ozgoli a CTV News Toronto el 31 de agosto.

En un comunicado publicado en Facebook el 29 de agosto, Skydive Toronto manifestó que el 27 de agosto, “una estudiante de paracaidismo de 21 años sucumbió a las lesiones fatales provocadas por una situación de emergencia”. La compañía acotó que la paracaidista “soltó un paracaídas principal que giraba rápidamente a baja altura sin el tiempo/altitud requeridos para que se inflara el paracaídas de reserva”.

La ‘influencer’, quien también fue semifinalista de Miss Canadá, “fue una adición reciente a la comunidad de paracaidismo y se le extrañará entre los nuevos amigos estudiantes y compañeros saltadores de Skydive Toronto Inc. El equipo de Skydive Toronto está trabajando actualmente con la Policía de South Simcoe en su investigación”, expresó la compañía en un comunicado citado por E! Online.

En su propia declaración en Internet, el Departamento de Policía dijo que está “investigando después de un incidente fatal de paracaidismo en la ciudad de Innisfil”. A su vez, expuso: “Una mujer resultó gravemente herida después de saltar de un avión que operaba desde un club local de paracaidismo. Fue transportada a un hospital local donde fue declarada muerta”.

