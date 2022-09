Ivonne Montero fue invitada a participar en el Exatlón Mundial pero rechazo la oferta: ¿Cuáles fueron sus razones?

Luego de ganar el reality show “la casa de los famosos 2″, Ivonne Montero recibió una gran invitación por parte de Telemundo para participar en la competencia deportiva #1 de la TV hispana, Exatlón. Sin embargo, a pesar de estar muy agradecida por la propuesta, tuvo que rechazarla por diversas razones.

Ivonne realizó un en vivo hace 3 días en su Instagram, donde además de todos los temas que tocó sobre su carrera, su hija y su vida actual, también comentó sobre la propuesta que le habían hecho a finales de agosto para participar en la séptima temporada de Exatlón.

¿Cuáles fueron sus motivos para no participar en Exatlón Mundial?

Uno de los espectadores del en vivo, le preguntó a la actriz si tenía algún proyecto futuro con Telemundo, a lo que ella respondió: “Por ahora no, pero justo la semana pasada me hicieron la propuesta de entrar a Exatlón. Me hablaron para entrar, pero tenía que iniciar justo este 4 de septiembre, tenía que irme a República Dominicana y empezar”.

La mexicana mencionó que estaba muy agradecida de que la hayan tomado en cuenta para el programa, ya que luego del éxito que logró en la casa de los famosos, era una excelente idea seguir en un reality show, pero para ella en este momento era muy complicado.

“Primero que nada por mi hija, por sus citas médicas y porque si llegará la noticia de que Antonella tenga que entrar a cirugía, yo no podría estar fuera. No tengo nada contemplado. Yo quiero estar aquí para ella” afirmó Montero.

También agregó que luego de su participación en la casa de los famosos, se siente cansada física, mental y emocionalmente, por lo que necesita descansar y estar con su hija, quien además la necesita en estos momentos que está iniciando un nuevo ciclo escolar en una nueva escuela: “Quiero apoyarla y que sienta que estoy aquí para ella”.

La actriz de 48 años dijo que otras de las razones era que no se sentía preparada físicamente. “Yo hago ejercicio y estoy en forma, pero, no tengo la preparación física adecuada en este momento para entrar en un reality así, además, yo ya tengo mis 48 años y ya tampoco es tan sencillo, hace 4 años tuve una lesión en la parte lumbar de la espalda que me costó trabajo aliviar”.

Mencionó que en su participación en “La isla: El Reality” sufrió de muchos dolores en las articulaciones de los dedos, y que, en general, le costó bastante recuperarse físicamente, “creo que ya no estoy para esos trotes, a menos que entrenará sumamente bien, no lo haría”.

Por último, agregó que su prioridad en estos momentos es su hija y que, aunque sí contempló bastante la posibilidad de entrar a Exatlón edición mundial de Telemundo en vivo, su principal enfoque ahorita es el tema de salud de su pequeña Antonella.

