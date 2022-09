Christian Nodal confiesa que sus padres nunca le han regalado “ni un celular”

(TELEMUNDO GRAY).- El famoso cantautor mexicano Christina Nodal ha vuelto a acaparar los titulares del mundo del entretenimiento, pero no por sus relaciones con Belinda o Cazzu, sino por una confesión íntima que hizo sobre sus padres Jaime González y Cristy Nodal.

En una transmisión en directo a través de su perfil en Instagram efectuada hace unos días, el cantante de regional mexicano conversó por teléfono con un amigo a quien le contó cómo le costó surgir hasta llegar a ser la celebridad que es en la actualidad, ya que al parecer no recibía la misma atención o apoyo que sus padres le daban a sus hermanos.

Christian Nodal comentó que sus padres nunca le han regalado nada, “ni un celular”, algo que no ocurría con sus hermanos menores. De hecho, mencionó que uno de los regalos que él soñaba recibir se lo terminaron dando a su hermana Amely.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pin*** Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! A mí nunca me regalaron ni un pin*** celular. Siempre me la tuve que pel*** para conseguir todo lo que quería”, expresó el intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ y ‘Limón con sal’.

A su vez, agregó: “A estos morritos les regalan todo. A Amely le regalan todo. Y aún hasta el día de hoy, a mí no me regalan nada, carnal, nada”.

En la transmisión, algunos fanáticos le escribieron que él “ya estaba grande” para pedirle obsequios a sus padres, pero él respondió que lo único que le gustaría es un “detalle simbólico” de parte de ellos.

“Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un pin*** detalle de: ‘ay, mi hijo, te quiero’. Algo simbólico… Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, por eso me agüito”, manifestó el compositor de 23 años.

