Cacería humana a dos hombres por la muerte de 10 personas a puñaladas

(Telemundo Gray) - La policía busca a dos sospechosos que se cree que han matado a puñaladas a 10 personas en una comunidad indígena y una ciudad, en uno de los asesinatos masivos más mortíferos en su tipo.

La policía de Saskatchewan, Canadá, informa que los sospechosos también hirieron a 15 personas en la serie de ataques con cuchillos que llevó a la Nación Cree de James Smith a declarar el estado de emergencia y sacudió gravemente a los residentes del pueblo cercano de Weldon.

Los sospechosos fueron identificados como Damien Sanderson, de 31 años, y Myles Sanderson, de 30.

El pasado mes de mayo, Crime Stoppers de Saskatchewan publicó una lista de personas buscadas que incluía a Myles Sanderson, e indicó que estaba “ilegalmente en libertad”.

La policía, por su parte, dijo que un vehículo que supuestamente transportaba a los dos sospechosos había sido visto en Regina, a unas 208 millas al sur de las comunidades donde se produjeron los apuñalamientos.

El jefe de la policía de Regina, Evan Bray, dijo a última hora del domingo que todavía creen que los sospechosos están en Regina.

“Si se encuentra en la zona de Regina, tome precauciones y considere la posibilidad de refugiarse en el lugar. No abandone un lugar seguro. NO SE ACERQUE a personas sospechosas. No recoja a los excursionistas. Informe de personas sospechosas, emergencias al 9-1-1. No revele la ubicación de la policía”, dijo la policía en Twitter.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo en un comunicado que estaba “conmocionado y devastado por los horribles ataques”. “Como canadienses, estamos de luto con todos los afectados por esta trágica violencia, y con el pueblo de Saskatchewan”, añadió.

“Es horrible lo que ha ocurrido hoy en nuestra provincia”, dijo Rhonda Blackmore, comisionada adjunta de la Real Policía Montada Canadiense en Saskatchewan, y señaló que había 13 escenas del crimen donde se encontraron personas fallecidas o heridas.

Blackmore dijo que algunas de las víctimas parecen haber sido elegidas por los sospechosos, pero otras parecen haber sido atacadas al azar.

Aunque no pudo proporcionar un motivo, el jefe de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas hizo una declaración sugiriendo que los apuñalamientos podrían estar relacionados con las drogas.

Los líderes electos de las tres comunidades que componen la Nación Cree James Smith, incluyendo la Banda Chakastaypasin y la Banda Peter Chapman, declararon el estado de emergencia local y abrieron dos centros de operaciones de emergencia.

El jefe de Chakastaypasin, Calvin Sanderson, que no tiene relación con los sospechosos, dijo que todos se han visto afectados por los trágicos acontecimientos.

“Eran nuestros familiares, amigos”, dijo Sanderson sobre las víctimas, “es bastante horrible”.

“Esta es la destrucción a la que nos enfrentamos cuando las dañinas drogas ilegales invaden nuestras comunidades, y exigimos a todas las autoridades que tomen la dirección de los jefes y concejos y de sus miembros para crear comunidades más seguras y saludables para nuestra gente”, dijo el Jefe Bobby Cameron de la Federación de Naciones Indígenas Soberanas.

El ataque se encuentra entre los asesinatos en masa más mortíferos de la historia de Canadá.

El incidente armado más mortal en la historia del país se produjo en 2020, cuando un hombre disfrazado de policía disparó contra la gente en sus casas y provocó incendios en la provincia de Nueva Escocia, matando a 22 personas.

En 2019, un hombre utilizó una furgoneta para matar a 10 peatones en Toronto. Pero los asesinatos en masa son menos comunes en Canadá que en Estados Unidos.

