El Departamento de Policía de Midland informa del peligro de las estafas por mensajes de texto

MIDLAND, Texas (KOSA) - Las estafas por mensajes de texto se han vuelto más comunes, y hay maneras de prevenirlas.

El oficial de MPD, Chane Blandford, dijo que hay maneras para que la gente pueda diferenciar cuando un texto es y no es legítimo.

“Sé que compañías como Amazon no se pondrán en contacto contigo, no te llamarán, no te enviarán un mensaje de texto, nada de eso”, dijo Blandford.

Recientemente, los estafadores han enviado mensajes solicitando información personal, números de la seguridad social o incluso contraseñas. En el mensaje piden a la gente que haga clic en un enlace para resolver un problema o ganar un premio.

Blandford dijo que si el mensaje parece urgente lo más probable es que sea una estafa.

“Recuerda que no hay prisa, tómate un respiro, busca un número de teléfono y llama para informarte”, dijo Blandford. “No hay nada malo en llamar y averiguar y luego a partir de ahí se puede averiguar si era real o falso”.

Blandford también mencionó que algunas personas son más vulnerables a los estafadores que otras.

“Las personas mayores reciben esas llamadas telefónicas, y dicen que son nietos, que están en problemas, o en la cárcel, en el hospital, en un país o estado extranjero y que necesitan ayuda y todo eso es una estafa”, dijo Blandford.

Dijo que nunca hay que confiar en nada que pida información personal, y que siempre hay que comprobar los hechos.

“Infórmese sobre los problemas cibernéticos que existen en el mundo actual”, dijo Blandford.

Esté atento a este tipo de mensajes, y si el texto quiere que una persona actúe inmediatamente, probablemente sea una estafa”.

