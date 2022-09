¿Una persona puede comprar un carro nuevo con un crédito nuevo?

Es posible que no tengas un historial crediticio si no has sido prestatario de un préstamo anteriormente o si sueles pagar todo en efectivo. No obstante, muchos prestamistas están dispuestos a trabajar con prestatarios que no tienen historial crediticio alguno.

Por ejemplo, hoy en día los fabricantes ofrecen la oportunidad de comprar un auto verificando tu seguro social o si tienes un tax ID y, aunque no tengas nada de crédito, existen programas especializados para compradores por primera vez.

En este sentido, muchas veces es imprescindible que puedas hacer un buen depósito, ya que el banco espera que pongas parte del gasto del dealer, además de los impuestos del carro, y, con ello, comenzarás a tener un historial de crédito.

Esta es una muy buena opción, pero no es la única. A continuación, te presentaremos todas las alternativas con las que cuentas si es esta tu situación.

Haz un pago inicial considerable

Si puedes, realiza un pago inicial para el vehículo que quieres o aumenta la cuota del pago inicial que planeabas hacer. Muchos prestamistas que brindan financiamiento para automóviles a personas sin crédito solicitan un pago inicial, por lo que esto ayudará a disminuir tu riesgo al reducir el monto total del préstamo.

Por otra parte, simboliza un beneficio para ti, ya que, cuando haces o aumentas tu pago inicial tendrás que pedir menos dinero prestado, lo que significa que también ahorrarás en el pago de los intereses.

Considera negociar directamente con los distribuidores

Muchos concesionarios de “compra aquí, paga aquí” no suelen hacer una verificación de crédito. En su lugar, comprobarán que tengas ingresos estables y consistentes de tu empleo, ingresos por discapacidad del Seguro Social, manutención del cónyuge, un fideicomiso o una pensión.

Por lo general, estos concesionarios pueden cobrar tasas de interés un poco más altas que los préstamos para automóviles estándar, y muchas veces, solo tienen inventario de automóviles usados.

Revisa si calificas para un financiamiento interno en un concesionario

Alternativamente, hay algunos concesionarios de automóviles nuevos que ofrecen financiamiento interno similar a un concesionario de “compra aquí, paga aquí”, pero solo para ciertos vehículos en el lote.

Por ejemplo, Beaver Toyota de Cumming ofrece un muy buen programa y es una gran opción para comprar tu primer automóvil.

Considera la opción de consultar con tu banco o con una cooperativa de crédito

Si tienes una cuenta corriente o de ahorros en una cooperativa de crédito local o en un banco comunitario, puedes comunicarte con uno de sus especialistas en préstamos para verificar si tienen préstamos para prestatarios sin historial crediticio.

Estas instituciones financieras pueden tener programas de préstamos especiales para estudiantes, recién graduados o personas que recién acaban de llegar a los Estados Unidos y pueden ayudarlos a comprar un automóvil y establecer un historial crediticio.

Finalmente, consigue a alguien para firmar el préstamo

Otra buena idea es conseguir un cosignatario en un préstamo para automóvil. Recuerda, que el cosignatario con quien cuentes debe ser financieramente responsable y tener un buen historial crediticio.

Además, ten en cuenta que cualquier pago atrasado, morosidad, incumplimientos y/o embargos, se reflejarán en el archivo de crédito del prestatario y del cosignatario por igual.

Derechos de autor 2022 WKTB. Reservados todos los derechos.