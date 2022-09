Alicia Machado suelta todo lo que piensa del polémico beso de Bad Bunny

(TELEMUNDO ATLANTA).- Si algo caracteriza a la actriz Alicia Machado es su franqueza al hablar, y prueba de ello se manifestó al dar su opinión sobre el polémico beso que se dio el cantante urbano Bad Bunny con dos de sus bailarines, hombre y mujer, en la reciente entrega de los Premios MTV a los Videos Musicales (MTV Video Music Awards).

En una entrevista en el programa televisivo ‘La Mesa Caliente’, la exreina de belleza venezolana dijo sin pelos en la lengua que el beso del reguetonero Bad Bunny significó un “ardid publicitario muy gastado”.

“Primero, creo que eso de besarse en el escenario ya es un ardid publicitario. Managers, por favor… Ya es un ardid publicitario muy gastado, que los jóvenes no se la creen y que ya estuvo. Y ya”, expresó Alicia Machado.

A su vez, agregó: “Y dos, ya estamos en el 2022. Yo tengo una hija adolescente. Yo pienso que no entender a Bad Bunny o no seguirlo, es no entender a nuestros adolescentes. O sea que la sociedad tiene que entender a Bad Bunny porque él representa a nuestra juventud, nuestros muchachos”.

La también presentadora televisiva y empresaria comentó en la entrevista: “¿Cómo está el mundo? Bueno, mira, todos contra todos. Me gusta la vainilla, me gusta el ron con pasas, ¿me entiendes? Me gusta la mayonesa, el kétchup. ¿Por qué lo hizo? Porque le gustó, porque el manager se lo aconsejó, porque la juventud está así, un día le gusta una cosa, otro día otra y ya está”.

Alicia Machado dejó claro que no criticaba a Bad Bunny por besarse con una mujer y un hombre, sino por el hecho de que esa escena no era una novedad, por lo que, a su juicio, el relacionista público “que le aconsejó eso no estuvo bien”.

El cantante boricua se besó con sus bailarines mientras entonaba “Tití me preguntó”, justo después de que fuese anunciado como ganador del premio “Artista del Año”, por lo que se vio muy sorprendido cuando al terminar le entregaron su estatuilla. “No tengo palabras para describir lo que siento, el orgullo que siento de estar aquí esta noche en el Yankee Stadium recibiendo este premio. Lo llevo diciendo y siempre creí desde el principio que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo, sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga. ¡Yo soy Benito Antonio Martínez, de Puerto Rico pa’l mundo entero, gracias!”.

