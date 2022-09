Laura Zapata dijo que “no aguanta” a AMLO y criticó a mexicanos que lo apoyan

(TELEMUNDO ATLANTA).- Sin tratar de suavizar sus expresiones, la actriz Laura Zapata desató una enorme polémica al decir que “no aguanta” al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y criticar a los mexicanos que lo apoyan.

En una entrevista reciente con Carlos Alazraki en su programa ‘Platicando con Alazraki’, en el canal ‘Atypical Te Ve’ en YouTube, la actriz de 66 años nacida en Ciudad de México conversó sobre diversos temas y uno de ellos fue la política nacional, por lo que estalló contra el mandatario mexicano.

“Ay, no lo aguanto, de plano. Porque es mentiroso, porque le ha dado en la ma*** al país, porque ha acabado con las instituciones”, manifestó molesta la también hermana de Thalía.

En una de sus declaraciones más incendiarias expresó que México es “un país de huev***” al referirse a quienes respaldan al presidente a cambio de dinero. “Voy a usar una palabra que me choca, pero, somos un país de huev***, de estira la mano y: ‘¿No me da? ¡Deme, deme!’. Y este les avienta, los maicea con 2 mil pesos, con 1,500 pesos al mes y ellos se conforman con eso y dicen: ‘Bueno, es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana, que es madre soltera’. Entonces, sumando, les da $8 mil y con eso se conforman. O sea, no fueron a la escuela y desde que quitaron el civismo en la escuela. ¿Qué nos pasó a los mexicanos? La raza de bronce de verdad está dejando mucho que desear”.

A su vez, Laura Zapata agregó sobre AMLO: “No llegó a trabajar por México, llegó a destruir. No lo aguanto. Todo lo pudre, lo ensucia”.

Laura Zapata desata polémica al fustigar a AMLO

Las fuertes declaraciones generaron polémica en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes la criticaban. En su cuenta en Twitter y en la del programa en YouTube, se pueden leer los mensajes: “La mantenida de Thalía. Jajaja, sin talento, sin novela, en el olvido. Jajaj, sigue llorando”, “Saludos a la mexicana huev***. Quiero ver cómo te va en los teatros ahora o quién te contrata, porque los mexicanos huev*** no te queremos ver en ninguna obra de quinta. Saludos, desempleada”, “Tranquila, los que realmente analizamos las palabras sabemos que simplemente no se supo expresar bien y que se refería a los que apoyan al gobierno actual, pero como siempre hay gente que saca todo de contexto”, “Bravo Laura. Somos muchos que opinamos lo mismo: gobierno que no hace las cosas bien, le da ayuda a personas sanas y conozco muchos. Con los abuelos y discapacidad, perfecto que le den ayuda; no a flojos y huev*** con hijos e hijos pobres”.

De hecho, el propio presidente López Obrador se refirió a los comentarios de Laura Zapata en su habitual conferencia de prensa en el Palacio Nacional y la calificó de “racista” y “clasista”, según reseñó El Universal.

“Lo que opina la señora, de que los mexicanos son flojos, ¡millones de gentes piensan así! Pero desde luego, eso no es cierto, el pueblo de México es de los más trabajadores del mundo, pero ese es el clasismo. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante a ninguna parte y ahí está el ejemplo de nuestros paisanos migrantes”, manifestó AMLO.

