Laura Flores rompe el tabú y confiesa la cirugía que se hizo en parte íntima

(TELEMUNDO ATLANTA).- La actriz y conductora televisiva Laura Flores decidió romper el tabú sobre el tema de las partes íntimas del cuerpo y confesó a cuál cirugía se sometió tras dar a luz.

En entrevista con la revista mexicana ‘TVyNovelas’, la actriz de 59 años reveló que se practicó la abdominoplastia y reconstrucción vaginal luego de que naciera su hijo Patricio años atrás, con el objetivo de recuperar la esbelta figura que poseía.

“Me hice la abdominoplastia, pero desde que nació Patricio, y eso ya tiene varios años, pero esas cosas no caducan si te cuidas. Claro, si te haces una lipo y luego te vas al Oxxo (tienda de conveniencia en México) a comerte unos pingüinos, pues no te va a durar el resultado (….). También, cuando me hice la abdominoplastia, me hice una reconstrucción vaginal (sic)”, contó la nacida en Reynosa, al noreste del país azteca.

Laura Flores comentó que en la actualidad todavía existen tabúes sobre los procedimientos quirúrgicos en zonas íntimas, pero instó a las que personas a que investiguen todo lo necesario antes de tomar cualquier decisión.

“El doctor me preguntó si quería o no, y obviamente cuando tienes partos naturales no quedas igual. Antes y después de los hijos hay un cambio fisiológico natural y, pues, el doctor hizo maravillas ahí para que quedara como antes de tener hijos”, relató la también cantante.

En conclusión, manifestó: “La verdad, fue muy beneficiosa esa cirugía. Es una decisión muy personal, es algo que yo no te podría decir, pero lo que yo recomendaría es que hablen con sus parejas y con su ginecólogo”.

