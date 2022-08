Mujer de Texas arrestada después de que insultos raciales son difundidos en redes sociales

PLANO, Texas (CBSDFW) - Los detectives de la policía de Plano arrestaron a Esmeralda Upton de Plano después de que se compartiera un video que la muestra diciéndole a un grupo de mujeres que “regresen a la India <improperio> ustedes están arruinando este país”.

Las mujeres grabaron el intercambio, que ocurrió afuera de Sixty Vines el 24 de agosto.

Una de las mujeres luego compartió el video en las redes sociales y dijo: “La cena con amigos terminó con una experiencia aterradora. Cuando salíamos de Sixty Vines, Plano y nos dirigíamos hacia nuestros autos, una mujer borracha y enojada se acercó a nosotros con odiosos insultos raciales e incluso nos atacó físicamente.

El video muestra a Upton usando insultos raciales y, en un momento, golpeando físicamente al menos a dos de las mujeres.

Al día siguiente, el 25 de agosto, Upton fue arrestado según declaraciones de testigos. Fue acusada de agresión con lesiones corporales y amenazas terroristas.

Su fianza es de $10,000.

Este incidente está siendo investigado actualmente por la Unidad de Delitos contra Personas del Departamento de Policía de Plano como un delito de odio.

La policía no comentó si el grupo tuvo o no alguna interacción antes del incidente afuera, o qué pudo haberlo provocado. Además, después del arresto de Upton, la mujer que compartió el video actualizó su publicación y dijo: “Debido a que este asunto está bajo investigación, se nos ha aconsejado que no discutamos más sobre esto en este momento”.

Los investigadores dijeron que podrían presentarse cargos adicionales.

