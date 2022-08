Tejanos que practican abortos ahora enfrentan cadena perpetua y multa de $100,000

AUSTIN, Texas (TEXAS TRIBUNE) - Realizar un aborto ahora es un delito punible con hasta cadena perpetua en Texas después de que la ley de activación del estado, que tiene solo excepciones limitadas para salvar la vida de una paciente embarazada, entró en vigencia el jueves.

La ley se “activó” cuando la Corte Suprema de los EE. UU. emitió su sentencia en Dobbs v. Jackson, el caso que anuló Roe v. Wade y permitió que los estados establecieran sus propias leyes sobre el aborto.

Las clínicas de aborto en todo Texas ya habían dejado de realizar el procedimiento, por temor a ser procesados bajo las leyes estatales que estaban en los libros antes de Roe v. Wade.

Texas ahora tiene tres prohibiciones importantes del aborto y varias regulaciones administrativas que rigen el procedimiento, lo que genera un conflicto potencial a medida que el estado más grande en prohibir el aborto navega por este nuevo panorama legal.

La ley desencadenante penaliza la realización de un aborto desde el momento de la fertilización a menos que la paciente embarazada se enfrente a “una condición física potencialmente mortal agravada por, causada o derivada de un embarazo”. El estatuto prohíbe específicamente procesar a una paciente embarazada que se somete a un aborto.

Las violaciones de la ley se castigan con hasta cadena perpetua. El estatuto también dice que el Fiscal General “deberá” buscar una sanción civil de no menos de $100,000, más los honorarios del abogado.

“Si esto le envía una bandera roja de doble enjuiciamiento, felicidades”, se lee en un memorando en el sitio web del grupo, que cita un caso de 1994 en el que la Corte Suprema dictaminó que un acusado que es condenado y castigado por un delito penal no puede tener también un no. -sanción civil correctiva impuesta contra ellos. Del mismo modo, si un acusado paga una multa civil, no puede ser procesado penalmente por el mismo delito.

“Al exigir [a la oficina del Fiscal General] que busque una sanción civil mínima de seis cifras por la misma conducta que potencialmente incurre en una sentencia de encarcelamiento por delito grave y una multa penal”, dice el memorando, “la legislatura ha creado un marco legal eso podría evitar una condena penal por ciertas violaciones del nuevo delito de ‘ley de activación’ antiaborto si la OAG cobra alguna de esas multas civiles”.

Charles “Rocky” Rhodes, profesor de derecho en la Facultad de Derecho del Sur de Texas, dijo que aún no está claro si la multa de $100,000 impediría el enjuiciamiento penal.

“Podría intentar [esa defensa] si estuviera representando a alguien, pero… no creo que haya una clavada clara allí”, dijo.

La multa civil, sin embargo, puede llegar a ser una pieza importante de ejecución a medida que más fiscales se oponen públicamente a las leyes penales. Varias ciudades importantes están considerando o aprobaron medidas que prohíben el uso de fondos locales para investigar o enjuiciar delitos relacionados con el aborto, y los fiscales de distrito en cinco condados grandes (Bexar, Dallas, Fort Bend, Nueces y Travis) han dicho que no lo harán. presentar cargos penales en estos casos.

Los legisladores conservadores ya han dicho que tienen la intención de proponer una legislación que permita a los fiscales llevar los casos de aborto fuera de su propia jurisdicción si el fiscal de distrito local no lo hace.

“Eso nunca se ha hecho en Texas, pero la Legislatura probablemente pueda al menos comenzar a rodar la pelota”, dijo el abogado de Dallas, David Coale. “Luego, tienes fiscales con opiniones contradictorias sobre el mismo conjunto de hechos, y luego realmente tienes un zoológico”.

Otras leyes de aborto

También hay preguntas legales inminentes sobre cómo estas leyes se alinean con los otros estatutos de aborto del estado. Los estatutos anteriores a Roe, que se remontan al primer código penal de Texas en 1857, vienen con dos a cinco años de prisión, en comparación con los cinco años a cadena perpetua en la prohibición de gatillo.

“Cada una de las leyes tiene un alcance un poco diferente, diferentes castigos y posibles argumentos sobre hasta dónde se extienden”, dijo Rhodes. “La posición de la Legislatura de Texas será que estas leyes son complementarias, en lugar de estar en conflicto”.

Los estatutos anteriores a Roe están actualmente en vigor, pero la Corte Suprema del estado no ha emitido un fallo final sobre si se pueden aplicar penalmente en el futuro. Coale dijo que este limbo legal puede empujar a los fiscales a presentar cargos bajo la ley de activación.

“Si eres un fiscal, ¿por qué diablos te acercarías a eso?” él dijo. “Va a cobrar algo bajo el nuevo estatuto de la manera más limitada posible que claramente no entre en conflicto con nada en los estatutos anteriores”.

Si un fiscal presenta un caso bajo la ley de activación, Coale dijo que los acusados probablemente intentarán argumentar que los estatutos están en conflicto. Pero gran parte de esto seguirá siendo teórico hasta que se identifique y acuse un caso de prueba, lo que puede no suceder de inmediato.

“Mi expectativa es que lo que sucederá es exactamente lo que sucedió en la SB 8″, dijo, refiriéndose a la prohibición civil de los abortos después de unas seis semanas de embarazo. “La gente se equivocará por precaución y… el efecto disuasorio será enorme”.

Una desventaja significativa entre las dos leyes es que, si bien ambos estatutos criminalizan a la persona que realiza el aborto ilegal, los estatutos anteriores a Roe también permiten que se presenten cargos contra cualquier persona que “proporcione los medios” para un aborto.

“La ley desencadenante realmente está dirigida al proveedor del aborto, mientras que la ley anterior... también tiene esta base adicional de responsabilidad cómplice para la persona que obtiene los medios para poder tener un aborto”, dijo Rhodes. “Sin embargo, la ley es vaga en cuanto a lo que eso realmente significa”.

En la era del aborto con medicamentos, donde las personas pueden recibir píldoras abortivas enviadas por correo a sus hogares desde farmacias en el extranjero o redes de defensa, identificar quién realizó o proporcionó los medios para un aborto ilegal probablemente será más difícil.

Los fondos de aborto sin fines de lucro que ayudan a las personas a viajar fuera del estado ya han dejado de trabajar por temor a un posible enjuiciamiento penal en virtud de los estatutos anteriores a Roe. Los legisladores en Texas y en otros estados conservadores han discutido encontrar formas de prohibir los viajes interestatales para abortar.

“La gente está diciendo algunas cosas en su entusiasmo por el aborto que simplemente no son muy democráticas, y no hay otra forma educada de decirlo”, dijo Coale.

Incluso en jurisdicciones donde la policía y los fiscales no están trabajando activamente para identificar y acusar estos casos, la amenaza de acciones civiles aún se cierne. Texas permanece bajo el Proyecto de Ley 8 del Senado, que permite a cualquier ciudadano privado demandar a cualquier persona que “ayude o sea cómplice” en un aborto después de unas seis semanas de embarazo.

Con $ 10,000 por aborto en juego, dijo Coale, existe una motivación significativa para que los ciudadanos privados intenten identificar a las personas que han tenido un aborto y, en el proceso, llevarlas al sistema de justicia penal.

“Mientras tengamos la SB 8, la gente estará ahí afuera… tratando de obtener esa multa de $10,000″, dijo. “Quién más tendrá su mano en esto dependerá de quién esté a cargo”.

