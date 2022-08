“Es un infierno viviente”: el calor abrasador en las prisiones de Texas revive el debate sobre el aire acondicionado

AUSTIN, Texas (TEXAS TRIBUNE) - David Segovia se acuesta en el suelo de su celda en la prisión de Texas y se preguntaba si así era como iba a morir.

El estado experimento el mes de julio más caluroso de la historia y él, como la mayoría de los presos de Texas, estaba encerrado dentro de un edificio de hormigón y acero sin aire acondicionado. Habían pasado meses desde la última vez que sintió aire fresco en la piel. Un sarpullido por calor le subió por los brazos.

Al vivir en el nivel más alto de un bloque de celdas en la Unidad Ferguson del este de Texas, no podía acostarse en su cama de metal, estaba caliente al tacto. En cambio, mojaba el piso o sus sábanas con el agua caliente que salía de su fregadero y se esparcía sobre el concreto. Aun asi no podía dormir.

“En mi mente, estoy diciendo: ‘¿Es esta la forma en que voy a tener que vivir? … No creo que vaya a lograrlo’”, recordó Segovia en la sala de visitas de la prisión la semana pasada, la primera vez en meses que estuvo en aire acondicionado. “Ya tengo 40 años. Ya no soy un joven, y simplemente no quiero morir aquí”.

Cada verano, los prisioneros y oficiales de Texas viven y trabajan en temperaturas que regularmente alcanzan los tres dígitos. Más de dos tercios de las 100 prisiones del estado no tienen aire acondicionado en la mayoría de las áreas residenciales, lo que pone a decenas de miles de hombres y mujeres bajo el cuidado del estado en condiciones cada vez más peligrosas. Se espera que el cambio climático traiga veranos aún más calurosos.

El calor ha matado a prisioneros y ha costado millones de dólares de los contribuyentes en demandas por homicidio culposo y derechos civiles, con un reciente golpe de calor fatal reportado en 2018. En 2011, un verano abrasador que el climatólogo estatal ha comparado con el actual, al menos 10 Los presos de Texas murieron por insolación, según informes judiciales. Es probable que el recuento de muertes sea mayor, ya que los científicos han descubierto que el calor extremo a menudo se pasa por alto como causa de muerte.

Después de una avalancha de demandas a lo largo de la última década, el Departamento de Justicia Criminal de Texas ha realizado algunos cambios para disminuir el sufrimiento de sus temperaturas sofocantes. En particular, resolvió una batalla judicial de un año al aceptar enfriar una prisión geriátrica, la Unidad Wallace Pack al sureste de College Station. El nuevo aire acondicionado le costó al estado alrededor de $4 millones. La lucha legal por su instalación costó más de $7 millones.

La agencia también promulgó nuevas políticas bajo órdenes judiciales para tratar de ayudar a quienes se encuentran en prisiones sin refrigeración. Los funcionarios trasladaron a aquellos que se consideraban más propensos a enfermarse o morir por el calor a camas con aire acondicionado. Eso incluye a los presos de edad avanzada, aquellos con condiciones médicas diagnosticadas como enfermedades cardíacas o diabetes, y aquellos que toman medicamentos que afectan la capacidad de su cuerpo para regular la temperatura.

Y actualizaron las viejas políticas de calor, exigiendo que el personal proporcione regularmente agua helada y vasos a los reclusos, los lleve a refrescarse en áreas con aire acondicionado de la prisión cuando lo soliciten, permita duchas extra frías cuando sea posible y proporcione ventiladores personales.

La agencia ha dicho que las políticas están funcionando, informando 11 enfermedades por calor de prisioneros y 16 para el personal el año pasado y solo 12 enfermedades relacionadas con el calor para prisioneros y 21 para el personal este año hasta la semana pasada.

Pero los presos y sus partidarios dicen regularmente en todo el sistema que las políticas no se siguen de manera consistente y creen que la mayoría de las enfermedades no se registran. Les sorprende que se notifiquen más enfermedades relacionadas con el calor entre el personal que entre los reclusos, ya que los trabajadores penitenciarios pueden irse a casa todos los días.

“Hay flagrantes violaciones de la política”, dijo Amite Dominick, presidente de Texas Prisons Community Advocates. “Tenemos niveles ridículos de calor y nadie está haciendo nada. Simplemente lo están barriendo debajo de la alfombra”.

Un ejemplo es Robert Robinson, quien un médico forense dictaminó que murió de hipertermia ambiental, o golpe de calor, en 2018 en la Unidad Michael cerca de Palestina. La agencia negó que la muerte estuviera relacionada con el calor y dijo que la celda del hombre de 54 años tenía aire acondicionado y que tenía otras complicaciones de salud. Un portavoz de TDCJ dijo esta semana que “los resultados siguen sin estar claros”.

(Al año siguiente, Seth Donnelly murió en la Unidad Robertson en Abilene. El hombre de 29 años se puso trajes acolchados para entrenar perros de búsqueda, aunque no está claro cuánto efecto tuvo el calor en su muerte. Un médico forense descubrió que murió. de la toxicidad de la metanfetamina con hipertermia.)

En una audiencia de presupuesto legislativo el mes pasado, el director ejecutivo de TDCJ, Bryan Collier, dijo que no ha habido muertes por calor desde 2012.

Más allá de los tribunales, el cambio sustancial está en manos de la Legislatura de Texas. Se requiere que las cárceles de los condados de Texas se enfríen a por lo menos 85 grados, pero los legisladores estatales han rechazado previamente propuestas para acondicionar las prisiones estatales después de ver el precio esperado. TDCJ ha estimado que costaría mil millones de dólares enfriar todas sus prisiones, una cifra en la que confían los legisladores a pesar de que el sistema penitenciario ha sobreestimado enormemente el costo de enfriar la prisión Pack en los tribunales.

El próximo año, sin embargo, los legisladores esperan obtener $ 27 mil millones adicionales para gastar en el presupuesto 2023-24. Segovia y los defensores de los derechos en las prisiones esperan que el excedente anime a la Legislatura a abrir sus billeteras y finalmente instale aire acondicionado en todas las prisiones de Texas.

“Será mejor que hagamos algo rápido”, dijo Segovia. “He estado escuchando más y más cada año que va a empeorar cada vez más, y ya lo estamos viendo”.

Durante sus primeros nueve años en prisión, cumpliendo una sentencia de 40 años por robo agravado, Segovia estuvo en una celda con aire acondicionado en la Unidad Michael, a unas 90 millas al norte de su nueva prisión en Midway. Cuando se enteró de que lo trasladarían a Ferguson, una prisión notoriamente asfixiante, al principio pensó que los demás hombres estaban exagerando. Había trabajado en construcción y almacenes en Texas, conocía el calor.

Sin embargo, cuando llegó el verano, dijo que era una historia completamente diferente. Su pequeña celda en la parte superior del edificio del tamaño de un almacén se compone de tres paredes sólidas de hormigón y una puerta con barrotes que da a una pared de ventanas al otro lado del nivel. Por la tarde, el sol golpea implacablemente a través del cristal.

“Es un infierno viviente”, dijo. “No hay salidas de aire. No hay circulación. Es como un horno ahí dentro”.

Un estudio de julio realizado por TPCA y el Centro de Recuperación y Reducción de Riesgos de la Universidad de Texas A&M encuestó a cientos de prisioneros entre 2018 y 2020 y encontró que muchos reportaron un aluvión de enfermedades, incluidos calambres por calor, erupciones cutáneas, migrañas y desmayos repetidos o dificultad para respirar.

“Me desmayé cuatro veces en mi celda y no se presentaron informes ni recibí atención médica”, escribió a los investigadores un prisionero de la Unidad Scott en el condado de Brazoria.

También informaron la falta de acceso al alivio requerido por las políticas de TDCJ, como vasos, distribución de agua helada y tiempo de descanso en aire acondicionado o duchas frías. Al menos cuatro presos de cuatro prisiones diferentes escribieron que los grandes refrigeradores llenos de agua helada para grupos de presos tenían gusanos, cucarachas o ratas dentro.

Segovia dijo que nunca tiene acceso a duchas refrescantes. La ducha de su fila, dijo, apenas gotea con agua a temperatura ambiente, por lo que generalmente solo se lava en el fregadero de su celda. El personal tampoco los lleva a refrescarse en áreas con aire acondicionado, dijo.

“Para que puedan subir allí, tienes que estar literalmente muriendo”, dijo.

Cuando se le preguntó cómo la agencia se hace responsable de seguir sus políticas de calor, la portavoz de TDCJ, Amanda Hernandez, citó las quejas de los prisioneros: una queja escrita presentada por los prisioneros al personal.

“Al investigar una queja relacionada con el calor, se toman medidas para verificar y garantizar que se sigan todas las medidas de mitigación de temperatura en [la política], como el acceso a áreas de descanso, duchas frías, agua helada y ventiladores”, dijo.

El calor también afecta la disminución del número de oficiales que supervisan a los prisioneros. Segovia dijo que pasó días enteros sin que un oficial le trajera el agua helada requerida porque estaba en el nivel más alto y más caliente. A veces, ni siquiera los culpaba.

Pero todavía conduce a protestas. Segovia dijo que los hombres en su bloque de celdas gritan, golpean las barras, incendian e inundan sus celdas para llamar la atención de los oficiales. Dijo que las inundaciones empeoran especialmente cuando los oficiales no reparten el agua fría.

En la audiencia legislativa, Collier dijo que creía que el aire acondicionado mejoraría el antiguo problema del estado de reclutar y retener oficiales.

De unas 133.000 camas para presos en prisiones estatales, Collier dijo que unas 41.000, menos de un tercio, están en áreas con aire acondicionado. Este año, se está instalando aire acondicionado para cubrir otras casi 1,000 camas en varias unidades, dijo a los legisladores. Y el próximo año, alrededor de 5800 camas más se enfriarán en las prisiones de admisión, donde las personas a menudo vienen de cárceles ya enfriadas para comenzar su sentencia de prisión.

Hernández dijo que los proyectos del próximo año tendrán un costo estimado de $12 millones, financiados a través del presupuesto actual de la agencia.

El año pasado, la Cámara de Representantes de Texas aprobó una medida para instalar gradualmente aire acondicionado en todas las prisiones para 2029, limitando los costos totales a $300 millones. Sin embargo, los legisladores no proporcionaron el dinero y el Senado nunca aceptó el proyecto de ley. Pero con el aumento de las temperaturas y un gran superávit en el presupuesto estatal del próximo año, algunos legisladores esperan que esta sea una inversión que el estado asumirá.

El vicegobernador Dan Patrick, quien encabeza el Senado, no respondió a las preguntas sobre su apoyo al aire acondicionado en las prisiones en la próxima sesión legislativa, que comienza en enero. Un portavoz del gobernador Greg Abbott dijo que “espera continuar trabajando con la legislatura para asignar de manera efectiva los recursos presupuestarios para ayudar a todos los tejanos en todo el estado”.

“Estamos hablando de tener esta gran cantidad de dólares excedentes... para inversiones únicas”, dijo la representante estatal Donna Howard, demócrata por Austin, en la audiencia presupuestaria del mes pasado. “Espero que esto sea algo que podamos analizar”.

