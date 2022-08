El 26 Trío Anual de Jardines con Keep Midland Beautiful

MIDLAND, Texas (KTLE) - Occidental Petroleum, The Morrow Family Foundation, Karmen y Billy Bryant, ConocoPhillips, Fasken Oil and Ranch Ltd, Republic Services y SM Energy presentan el 26 Trío Anual de Jardines a beneficio de Keep Midland Beautiful.

Los participantes podrán ver tres de los jardines más bellos de Midland y aprender de los maestros jardineros y otros profesionales sobre las mejores formas de jardinería y paisajismo en Midland. El evento de este año se llevará a cabo el domingo 11 de septiembre de 1 p.m. a 4 p.m. Quienes asistan al recorrido podrán ganar un certificado de regalo para Alldredge Gardens por valor de $500 - y apoyar a KMB

Todas las ganancias de este evento ayudan a financiar los proyectos y programas de Keep Midland Beautiful, como el sitio de recolección del Día del Reciclaje de Texas y las dos limpiezas anuales de KMB.

Los boletos cuestan $12 por adelantado y $15 el día del evento.

Los boletos de preventa están disponibles en www.keepmidlandbeautiful.org o por código QR en los carteles alrededor de Midland.

Las entradas también están disponibles en la Junta Directiva de KMB o llamando a la oficina de KMB al 688-7745.

Las direcciones de Trio of Gardens este año son 4806 Rustic Trail, 13 Saddle Club, y la esquina suroeste de Cimarron y Racquet Club Drive

