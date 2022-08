Despiden a jefe de policía escolar de Uvalde por su respuesta al tiroteo

UVALDE, Texas (AP) — El distrito escolar de Uvalde despidió al jefe de policía Pete Arredondo bajo una creciente presión en la afligida ciudad de Texas para que castigue a los oficiales por dudar durante más de una hora para irrumpir en un salón de clases y acabar con el hombre armado que mató a 19 niños y dos maestros.

En una votación unánime el miércoles por la noche, la junta directiva del Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde despidió a Arredondo durante una reunión a la que también asistieron padres y sobrevivientes de la masacre del 24 de mayo. Arredondo, quien no estuvo presente, es el primer oficial en perder su trabajo luego de uno de los tiroteos en un salón de clases más mortíferos en la historia de los Estados Unidos.

Su expulsión se produjo tres meses después de la tragedia y menos de dos semanas antes de que los estudiantes regresen a la escuela en Uvalde, donde algunos niños todavía están demasiado asustados o con cicatrices para volver a entrar a un salón de clases.

La junta enfrentó críticas fulminantes, con una niña que se acercó a un micrófono para preguntar por qué las fuerzas del orden no habían protegido a sus amigos y maestros. “Entregue su placa”, exigió.

La multitud vitoreó después de la votación y algunos padres se alejaron llorando. Afuera, varios residentes de Uvalde pidieron que otros oficiales rindan cuentas.

“¡Cobarde!” algunos en la audiencia gritaron mientras la reunión comenzaba.

Arredondo, quien ha estado de licencia del distrito desde el 22 de junio, ha estado bajo el escrutinio más intenso de los casi 400 oficiales que corrieron a la escuela pero esperaron más de 70 minutos para confrontar al pistolero de 18 años en el cuarto grado. aula en la Escuela Primaria Robb.

En particular, Arredondo fue criticado por no ordenar a los oficiales que actuaran antes. El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que Arredondo estaba a cargo de la respuesta policial al ataque.

Minutos antes de que comenzara la reunión de la junta escolar, el abogado de Arredondo publicó una carta mordaz de 4.500 palabras que equivalía a la defensa más completa del jefe de policía hasta la fecha de sus acciones. A lo largo de 17 páginas desafiantes, Arredondo no fue descrito como un jefe torpe acusado en una investigación estatal condenatoria por no tomar el mando y perder el tiempo buscando las llaves de una puerta que probablemente no estaba cerrada con llave, sino como un oficial valiente cuyas decisiones sensatas salvaron la vida de otros estudiantes.

Alega que Arredondo advirtió al distrito sobre una variedad de problemas de seguridad en las escuelas un año antes del tiroteo y afirmó que no estaba a cargo de la escena. La carta también acusaba a los funcionarios escolares de Uvalde de poner en riesgo su seguridad al no permitirle llevar un arma a la reunión de la junta escolar, citando “riesgos legítimos de daño al público y al jefe Arredondo”.

“El jefe Arredondo es un líder y un oficial valiente que, junto con todos los demás agentes del orden que respondieron a la escena, debe ser celebrado por las vidas salvadas, en lugar de vilipendiado por aquellos a quienes no pudieron alcanzar a tiempo”, escribió George Hyde. .

La oficina de Hyde no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Los funcionarios de la escuela de Uvalde han estado bajo una presión cada vez mayor por parte de las familias de las víctimas y miembros de la comunidad, muchos de los cuales habían pedido el despido de Arredondo. El superintendente Hal Harrell primero se movió para despedir a Arredondo en julio, pero pospuso la decisión a pedido del abogado de Arredondo.

En la reunión estuvo Rubén Torres, padre de Chloe Torres, quien sobrevivió al tiroteo en el salón 112 de la escuela.

“En este momento, siendo joven, está teniendo dificultades para manejar este horrible evento”, dijo Torres.

Shirley Zamora, madre de un estudiante de Robb Elementary, dijo que la rendición de cuentas no debería terminar con el despido de Arredondo.

“Esto va a ser solo el comienzo. Es un proceso largo”, dijo.

Se sabe que solo otro oficial, el teniente del Departamento de Policía de Uvalde Mariano Pargas, quien era el jefe de policía interino de la ciudad el día de la masacre, fue puesto en licencia por sus acciones durante el tiroteo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, que tenía más de 90 policías estatales en el lugar, está realizando una investigación sobre la respuesta de la policía estatal. El senador estatal Roland Gutiérrez, un demócrata que representa a Uvalde, dijo que McCraw, el jefe de policía estatal, también merece un escrutinio.

“Si fallas en algo tan gravemente que la gente sale lastimada, entonces ciertamente tenemos que tener una mayor responsabilidad”, dijo.

Los funcionarios escolares han dicho que el campus de Robb Elementary ya no se utilizará cuando los estudiantes regresen el 6 de septiembre. En cambio, los campus en otras partes de Uvalde servirán como aulas temporales para los estudiantes de primaria, de los cuales no todos están dispuestos a regresar a la escuela en persona después de la tiroteo.

Los funcionarios escolares dicen que se ofrecerá una academia virtual para los estudiantes. El distrito no ha dicho cuántos estudiantes asistirán virtualmente, pero una nueva ley estatal aprobada el año pasado en Texas luego de la pandemia limita la cantidad de estudiantes elegibles que reciben instrucción remota al “10% de todos los estudiantes inscritos dentro de un sistema escolar dado”.

