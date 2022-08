Biden revela plan para cancelar préstamos estudiantiles federales

WASHINGTON (AP) — El presidente Joe Biden anunció el miércoles su tan esperado plan para cumplir su promesa de campaña de proporcionar $10,000 en cancelación de deuda para millones de estadounidenses, y hasta $10,000 más para aquellos con mayor necesidad financiera.

Los prestatarios que ganan menos de $125,000 al año, o las familias que ganan menos de $250,000, serían elegibles para la condonación del préstamo de $10,000, anunció Biden en un tuit. Para los beneficiarios de las Becas Pell, que están reservadas para estudiantes universitarios con la necesidad financiera más significativa, el gobierno federal cancelaría hasta $10,000 adicionales en deuda de préstamo federal.

Biden también está extendiendo una pausa en los pagos de préstamos estudiantiles federales por lo que llamó el “tiempo final” hasta fines de 2022. Estaba programado para hacer comentarios el miércoles por la tarde en la Casa Blanca para presentar su propuesta al público.

Si su plan sobrevive a los desafíos legales que seguramente vendrán, podría ofrecer una ganancia inesperada a una franja de la nación en el período previo a las elecciones de mitad de período de este otoño. Más de 43 millones de personas tienen deuda estudiantil federal, con un saldo promedio de $37,667, según datos federales. Casi un tercio de los prestatarios debe menos de $10,000 y aproximadamente la mitad debe menos de $20,000. La Casa Blanca estima que el anuncio de Biden eliminaría la deuda estudiantil federal de unos 20 millones de personas.

Los defensores dicen que la cancelación reducirá la brecha de riqueza racial: los estudiantes negros tienen más probabilidades de pedir préstamos federales para estudiantes y en montos más altos que otros. Cuatro años después de obtener una licenciatura, los prestatarios negros deben un promedio de casi $25,000 más que sus pares blancos, según un estudio de Brookings Institution.

Aún así, es poco probable que la acción emocione a cualquiera de las facciones que han estado compitiendo por influencia mientras Biden sopesa cuánto cancelar y para quién.

Biden se ha enfrentado a la presión de los liberales para que brinde un alivio más amplio a los prestatarios más afectados, y de moderados y republicanos que cuestionan la justicia de cualquier perdón generalizado. El retraso en la decisión de Biden solo ha aumentado la anticipación de lo que sus propios asesores reconocen que representa una situación política sin salida. Las personas hablaron bajo condición de anonimato para discutir el anuncio previsto de Biden con anticipación.

La continuación de la congelación de pagos de la era de la pandemia de coronavirus se produce pocos días antes de que millones de estadounidenses se dieran cuenta de cuándo vencen sus próximas facturas de préstamos estudiantiles. Esto es lo más cerca que ha estado la administración de llegar al final de la extensión del congelamiento de pagos, con la pausa actual programada para finalizar el 31 de agosto.

Copyright 2022 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.