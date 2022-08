Alejandro Fernández desata polémica al mostrarse con nuevo ‘look’

(TELEMUNDO ATLANTA). El cantante de rancheras y pop latino Alejandro Fernández sorprendió a sus más de 4 millones de seguidores al aparecer con nuevo ‘look’, pero no fue su aspecto lo que habría desatado la polémica, sino el costo de su ropa.

El lunes, Alejandro Fernández publicó en Instagram una serie de fotografías donde se mostró con una marcada cabellera larga y blanca mientras paseaba en un bote, pero según medios locales como Milenio y La Razón, fue su vestimenta lo que más llamó la atención de los usuarios.

“El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido”, fue lo único que escribió ‘El Potrillo’ junto a las imágenes, que han obtenido más de 150 mil ‘likes’.

El diario La Razón indicó que el ‘look’ del intérprete de “Me dediqué a perderte” valdría más de 50 mil dólares, debido a que la camisa verde floreada que viste es de la prestigiosa marca Dolce & Gabbanna, además del reloj Rolex que exhibió y el cual costaría más de 50 mil dólares.

Para bien o para mal, el ‘outfit’ del mexicano de 51 años provocó que los usuarios le escribieran más de 2 mil comentarios, entre los que se pueden leer: “Se nos envejeció, pero son canas vividas”, “Te ves más guapo así, tan natural, tan tú”, “Felicidades... tu vida está resuelta. Sabes soltar y adquirir”, “Ya píntate esas canas. Te ves mejor con el cabello oscuro”, “Poco masculino…. El charro”, “Espero que no me matoneen. Ya no me gusta y punto”.

