Madre de Jenni Rivera hace confesión sobre la muerte de su hija

(TELEMUNDO ATLANTA).- Han pasado casi 10 años desde la muerte de la cantante Jenni Rivera, pero su recuerdo se mantiene vigente, y ahora su madre ha hecho una conmovedora confesión sobre el trágico deceso.

En su programa en YouTube, doña Rosa Rivera habló de la ‘Diva de la Banda’ y comentó por primera vez que no cuestionó la razón de la muerte de su hija aquel triste 9 de diciembre de 2012, sino el porqué tuvo que ocurrir tan lejos de su casa.

Al conversar con su esposo don Pedro Rivera, con quien suele efectuar el reality show, doña Rosa le preguntó: “¿Tú ya no volviste a ir a Monterrey, allí donde cayó Jenni?”, a lo que él replicó que tenía pensado volver a ir.

“Yo ya no, porque me cansé mucho y se me subió la presión cuando subí. (…) Está duro subir y bajar ese cerro, pero queríamos ir a donde había quedado, todavía había restos del avión. Cuando bajas el cerro está a todo dar, ya cuando lo subes es cuando se me subió la presión a mí. Y nos fuimos por otro lado, les pagamos a unos guías para que nos lleven”, relató doña Rosa a don Pedro.

Poco después, doña Rosa hizo una confesión sobre la muerte de su hija y lo que le cuestionó a Dios en aquel entonces.

“Pues tristemente yo nunca le había preguntado a Dios por qué te la llevaste y nada, pero ese día sí le dije: ‘¿Por qué? ¿Por qué hasta acá, Señor? tan lejos’, cuando yo me sentí mareada, de la presión tan alta. Por qué tan lejos, por qué no me la trajo acá más cerca… Dios tiene sus designios y sabe lo que hace”, manifestó.

Jenni Rivera, también conocida como ‘La gran señora’, murió en un accidente aéreo en la madrugada tras ofrecer un concierto en el estadio Arena Monterrey, en Nuevo León, en el país azteca. Aquella fatídica noche, el avión Lear Jet en el que iba se desplomó y la investigación nunca arrojó resultados concluyentes, pues no tenía caja negra.

La artista viajaba con cinco acompañantes, entre ellos su relacionista público Arturo Rivera y su maquillista Jacob Yebale. Todos perdieron las vidas en esa tragedia.

