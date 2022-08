Vicente Fernández se le apareció a su bisnieta, contó Camila Fernández: “Se me enchinó la piel”

(TELEMUNDO ATLANTA).- A ocho meses de la muerte de Vicente Fernández, un conmovedor suceso ha llamado la atención de su familia, que ha dicho que el cantante presuntamente se le apareció a su bisnieta Cayetana.

La también cantante Camila Fernández, nieta de Vicente Fernández, le contó con sinceridad a la prensa que su pequeña hija Cayetana, de 1 año, habría tenido una experiencia paranormal, pues aseguró que “Chente” se le apareció a la bebé.

“Va a sonar loquísimo, la verdad no sé si me vayan a creer, no me importa, pero la niña vio a la pared, se le llenaron los ojos de emoción y saludó; dio un beso a la pared, y le hizo como un caballo (relinchó)”, relató Camila Fernández a varios medios que la entrevistaron a través de la ventana de su auto.

“Cayetana siempre ve a mi ‘Tata’ en caballo, pues siempre está a caballo en las fotos. Siempre le decimos que haga como mi ‘Tata’, porque es muy chistosa, entonces le hizo como caballo y luego hizo: ‘¡Ajá!’. Entonces se me enchinó la piel”, manifestó la nieta de ‘El charro de Huentitán’ al referirse al peculiar al evento, también reseñado por la revista ‘Hola!’.

La artista afirmó que su pequeña reconoce a su bisabuelo, porque la familia siempre lo recuerda con cariño. “Mi hija lo tiene muy presente, gracias a Dios. O sea, nosotros decimos cómo: ‘¡qué chistoso!’, porque no convivió tanto tan consciente, lo convivió más chiquita, pero lo ve y sabe quién es”, expuso.

“Si le digo ‘¿quién es Tata?’, lo señala. Tenemos como un bustito ahí de cobre que fue el que nos regaló en sus 80 años mi Tata, y lo ve y le da besos y lo abraza como si supiera. Está muy chistoso”, relató con orgullo Camila Fernández.

Vicente Fernández pasó varios días hospitalizado tras sufrir una fuerte caída y el síndrome de Guillain- Barré, lo que poco a poco deterioró su salud hasta fallecer el 12 de diciembre de 2021.