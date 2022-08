Un joven arriesga su vida para salvar a una familia en el incendio de una casa móvil

WEST ODESSA, Texas (KTLE) -El Sábado pasado, Bryan Dutchover García, de 18 años, salvó la vida de la madre de Azaria Williams en el incendio de una casa móvil.

El fuego, por desgracia, se llevó la vida de Azaria, y García dice que le gustaría haber hecho más.

Una vez que García llegó al lugar de los hechos, trató de averiguar si había alguien en la casa móvil que estaba en llamas.

Intentó entrar, pero la valla estaba cerrada. En lugar de intentar romperla, saltó encima de uno de los coches que estaban aparcados y saltó la valla para ver si había alguien en la casa.

Una vez que García estuvo frente al patio, comenzó a romper puertas y ventanas para ver si había alguien dentro.

García dice que ni siquiera pensó en su vida cuando corrió hacia la casa en llamas..

“Oí gritos en una ventana, así que me dirigí a ella y no conseguí abrirla. Así que empecé a golpear y golpear”, dijo García. “Y finalmente, se rompió, y una señora estaba allí, no estaba justo al lado de la ventana, pero podía oírla, así que salté, y me metí allí y empecé a tantear. La sentí y tiré de ella y seguí tirando hacia la ventana”.

García no fue la única persona que ayudó.

Steven Domínguez y su familia pasaban en coche por la casa en llamas y se dieron la vuelta para ayudar, pero una vez que llegaron allí, era demasiado tarde.

La madre seguía diciendo que había un bebé en la parte de atrás, así que él y yo intentamos volver a entrar, pero no pudimos soportar el calor”, dijo Domínguez.

Una de las mayores preocupaciones que tenían García y Domínguez era que había un tanque de propano justo detrás de la casa móvil mientras estaba en llamas.

Su mayor preocupación era que el fuego lo alcanzara y explotara.

En lugar de eso, comenzaron a evacuar todo el vecindario, pero una vez que los bomberos se presentaron, pudieron apagarlos.

El sheriff del condado de Ector, Mike Griffis, dice que todavía no hay una razón oficial del inicio del fuego.

Uno de los investigadores de incendios le dijo a Griffis que un fuego como ese puede llegar a los 1.200 grados.

Aunque García siente que podría haber hecho más, Griffis dice que es un héroe.

“Es un héroe. Es un héroe, lo haya querido o no, es un héroe, y necesitamos más gente así en nuestro mundo”, dijo Griffis.

La Oficina del Sheriff del Condado de Ector no ha dado un plazo todavía, pero dicen que van a premiar a este joven por su valentía.

Si desea donar a la familia Williams, aquí hay un enlace a la página de Facebook de ECSO.