Dos personas mueren tras comer ostras crudas

Este mes, 2 personas murieron en Florida después de haber comido ostras crudas que provenían de Luisiana, según lo que informa Associated Press (AP).

Uno de los fallecidos fue un cliente del restaurante Fort Lauderdale, quien, tras comer ostras crudas, contrajo vibriosis, una fuerte infección bacteriana que le quitó la vida.

El otro caso, fue un hombre de Pensacola quien trabajaba en el restaurante Rustic Inn quien también murió de la misma manera. Las fuentes aseguran que en ambos casos están involucradas las ostras traídas desde Luisiana.

El administrador de Rustic Inn, dijo a los medios: “En el transcurso de 60 años, hemos servido un par de miles de millones de ostras, y nunca nadie se enfermó”.

El Departamento de Salud de Florida envió a inspectores a revisar la cocina del restaurante el día después de que el hombre se enfermara. En la inspección examinaron todo el inventario de ostras y no encontraron nada negativo, por lo que les permitieron continuar vendiéndolas.

No obstante, el restaurante colocó un cartel afuera del local que advierte sobre el peligro de consumir mariscos y crustáceos crudos.

¿Qué es la vibriosis?

La infección que puede ser contraída después de consumir ostras crudas o mal cocidas se conoce como vibriosis, la cual es ocasionada por bacterias del género Vibrio.

Según los datos de Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Estados Unidos se estima que alrededor de 800.00 personas se enferman de vibriosis y unas 100 personas mueren a causa de esta infección.

La vibriosis también puede ser contraída al comer pescados y mariscos crudos, o al poner una herida abierta en contacto con el agua de mar. La mayoría de los casos de esta infección suele ocurrir en el hemisferio norte entre los meses de mayo y octubre, cuando las aguas están a una temperatura más alta.

El CDC explica que esta bacteria no hace que la ostra se vea, sepa o huela diferente, por lo que una persona puede contaminarse sin saber.

¿Cuáles son los síntomas de la vibriosis?

Entre los síntomas de esta infección se incluyen el vómito y la diarrea, sin embargo, las personas que llegan a infectarse con la bacteria Vibrio vulnificus, desarrollan síntomas mucho más graves.

1 de cada 5 personas que se infecta con Vibrio vulnificus cae en estado crítico de salud y muere, ya que esta bacteria se pasa rápidamente a la sangre ocasionando una contaminación generalizada en todo el cuerpo.

¿Cómo se trata la vibriosis?

En casos leves no se amerita un tratamiento específico, aunque, el paciente debe beber muchos líquidos para reemplazar el agua y los electrolitos perdidos debido al vómito y la diarrea. Es fundamental evitar la deshidratación, ya que puede conducir a una descompensación crítica.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, no existe evidencia científica que avale el uso de antibióticos en este tipo de infección, ya que no influyen en la disminución o duración de la enfermedad, no obstante, muchas veces los médicos los usan en casos graves o prolongados.