Belinda pasó tremendo susto en su cumpleaños: “Pensé que no lo íbamos a contar”

(TELEMUNDO ATLANTA).- La cantante española-mexicana Belinda pasó un tremendo susto en su cumpleaños el lunes 15 de agosto, o al menos así lo sintió ella.

La propia artista publicó en su cuenta en TikTok un corto video donde se mostró asustada por una fuerte turbulencia que ocurrió en el avión privado en el que viajaba el lunes para celebrar su cumpleaños.

Tras soltar un grito en el primer temblor de la aeronave y luego agarrar fuertemente su bebida en otra turbulencia seguida, Belinda exclamó: “¡Llegamos! ¡Pensé que no lo íbamos a contar!”.

La cantante iba a acompañada de su aparente equipo de trabajo en un jet privado gracias a una sorpresa que le organizó su madre Belinda Schüll por su cumpleaños. Y aunque festejó por todo lo alto, literalmente, la también actriz se mostró angustiada por la turbulencia que experimentó en la aeronave.

En la publicación que hizo Belinda en la mencionada red social, algunos de sus más de 4 millones de seguidores comentaron: “Que se caiga todo menos el pisto”, “¿Y si te pones el cinturón?”, “Para que no digan que solo en aviones de ex andan. Ella siempre ha trabajado para ese nivel, no puede esperar menos de nadie”, “Risa nerviosa y de no me voy a morir sobria, traguito”, “No soy tan fan de tus canciones, pero me caes super bien. Feliz cumpleaños”.

Luego de la publicación en TikTok, Belinda volvió a las redes para mostrar en sus Historias de Instagram cómo estaba festejando su cumple en Disney, donde la acompañaba su madre al pasear por un parque de diversiones y un sitio temático de E.T., entre otros lugares de espectáculos.