Larry Hernández enfurece y destruye equipo técnico en pleno concierto

(TELEMUNDO ATLANTA).- El cantautor Larry Hernández pareció perder la cordura durante un reciente concierto que ofreció en Arizona, donde destruyó una parte del equipo técnico que estaba en el escenario.

Según se aprecia en un video que circula en redes sociales, el cantante de música regional mexicana lució visiblemente molesto en el concierto, luego de que golpeara y destrozara parte del equipo de audio y video que estaba utilizando en el show.

En un aparente ataque de ira, Larry Hernández tomó algunos objetos que estaban cerca de él y los estrelló contra el suelo, sin notar que ciertas piezas cayeron cerca de los fanáticos que estaban en primera fila.

Acto seguido, el artista continuó su concierto sin emitir ningún comentario sobre la extraña situación. Pero los usuarios en redes sociales no dejaron pasar inadvertidas sus acciones y le reclamaron por su actitud.

“A lo que llega por llamar la atención”, “Uy, qué mal, pues es como muy agresivo el tipo. Menos mal que no me gusta su música, triste por él”, “Qué chusma”, “Y eso es el ejemplo que la gente sigue. Ese hombre está rico por los fans, porque talento no tiene, y por sus escándalos”, “Es un naco. Para qué van a esos conciertos”, escribieron algunos usuarios en una cuenta en Instagram que difundió la grabación registrada por alguien del público.

Según el diario Al Día Dallas, la polémica alcanzó tal magnitud, que el propio Larry Hernández se pronunció después y publicó en sus Historias de Instagram: “No era bocina, era un monitor donde leo las canciones, pero ya ves, la gente le pone de más, saludos; y aparte yo las compro, que les valga ver***”.