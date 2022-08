Cristián de la Fuente habla del trágico momento cuando le dispararon a su hija

(TELEMUNDO ATLANTA) - Un trágico momento le dejó una valiosa lección al presentador de televisión Cristián de la Fuente, quien contó detalles del suceso en el que su hija resultó herida de bala durante un asalto.

El chileno Cristián de la Fuente comenzó este lunes su conducción especial durante una semana de Hoy Día, programa matutino de Telemundo, donde compartió la enseñanza de vida que aprendió luego del asalto en el que su hija Laura de la Fuente recibió un disparo en las piernas.

El angustiante momento que vivió Cristian de la Fuente junto a su hija y una amiga de ella

“En mi país (Chile), lamentablemente, está muy de moda ‘las encerronas’: que lleguen, te encierren y te quiten el auto. (…) Un coche se pone enfrente, otro atrás o cuando estás parado, llega alguien en una moto y te quita el auto”, explicó el también actor y modelo al hablar sobre el asalto que sufrió junto a su hija y una amiga de ella en marzo.

Cristián de la Fuente aseguró que hubiese entregado el auto a los criminales en ese angustiante momento, pero como era de dos puertas se preguntó, en cuestión de segundos, cómo iba a escapar la amiga de Laura si no había puertas en el asiento trasero. Y nunca pensó abandonarla.

“Me pegan en la ventana y yo hubiera entregado el carro. La gente me dice: ‘¿por qué no entregaste el carro?’ Bueno, porque era de dos puertas y detrás había una amiga de Laura. Entonces, sí yo le decía a mi hija: ‘¡corre!’, y yo corro y me bajo, como el carro tenía dos puertas solamente, se hubieran subido (los criminales), se hubieran llevado el carro con la niña, y eso no me lo perdono nunca. Por eso no me bajé”, relató.

Agregó: “Veo la pistola, (…) uno dice qué hago, y cuando voy a acelerar, llega el disparo. Me veo que no tenía nada, (…) tenía sangre por los vidrios (…) y le pregunto a Laura: ‘¿Estás bien?’ y me dice: ‘Sí, estoy bien’. Y cuando le veo la pierna y le veo el hoyo en la pierna, digo: ‘¡No!’. La bala entró, salió y volvió a entrar” a la otra pierna, explicó Cristián de la Fuente, quien condujo rápidamente a un hospital para que atendieran a su hija.

El actor precisó que la bala impactó las dos piernas de su hija y quedó a tan solo un milímetro de una arteria, y si hubiese tocado ese vaso sanguíneo la historia podría haber sido muy distinta.

Luego, tras la investigación policial que implicó el análisis de cámaras de video, se determinó que los delincuentes no querían el auto de Cristián de la Fuente, sino su reloj, y que lo habían estado siguiendo desde que salió del restaurante donde festejó su cumpleaños.

La lección que aprendió Cristián de la Fuente por el terrible episodio

Al reflexionar sobre la dramática experiencia, el presentador televisivo manifestó: “Lo primero que uno hace es preguntarse: ‘¿por qué no me pasó a mí?, (…) ¿qué hice mal?, ¿qué podría haber hecho distinto?”. En ese momento estaba desconsolado al escuchar a su hija pedirle que no le cortaran las piernas, pero al final logró recuperarse y quedar sin ninguna secuela.

Al detallar que la bala pasó a tres centímetros de su rostro y a un milímetro de una arteria de su hija, Cristián de la Fuente manifestó: “De verdad, la vida es hoy. Perdemos tiempo en estupideces. (…) Y dejamos de verdad de disfrutar este momento. Esto es lo único que tenemos”.