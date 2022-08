Landgraf pide que la EPA sea gobernada

ODESSA, Texas (KTLE) - El representante estatal Brooks Landgraf presentó una carta al presidente Biden en relación con la posible designación de no cumplimiento de partes de la Permian Basin de Texas por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

La carta también fue firmada por otros siete miembros de la Cámara de Texas que representan partes de la Permian Basin.

“Le imploramos que tome las medidas necesarias como jefe del ejecutivo de nuestra nación para frenar a la [EPA] y evitar que esta acción discrecional se lleve a cabo”, dice la carta. “La designación de la cuenca del Permian Basin como zona no apta para el consumo está en contradicción con los intereses económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos e, irónicamente, también con los intereses medioambientales”.

En junio, citando los datos obtenidos de los monitores de calidad del aire en Nuevo México, la EPA anunció su intención de considerar la redistribución de la parte de Texas de la cuenca del Permian Basin como un área de “no cumplimiento”, es decir, un área que no cumple con los estándares de las Normas Nacionales de Calidad del Aire Ambiental (NAAQS) de ozono de 2015. Si se finaliza, esta propuesta requerirá que el estado implemente un plan para que el área cumpla con los NAAQS, lo que en última instancia resultará en más cargas regulatorias para la industria del petróleo y el gas en la cuenca del Pérmico que podrían frenar la producción y reducir el suministro. La medida anunciada es discrecional, lo que da al presidente la oportunidad de evitar que entre en vigor.

“Como presidente del Comité de Regulación Medioambiental de la Cámara de Representantes de Texas y orgulloso tejano de toda la vida, seguiré haciendo todo lo que esté en mi mano para proteger a la gente que vive y trabaja en la Permian Basin”, dijo Landgraf. “Aquí, en el oeste de Texas, queremos respirar aire puro tanto como cualquiera de la costa oeste, y nuestro gran estado tiene una larga historia de producción de energía más limpia y eficiente que cualquier otra región del planeta. La EPA está ignorando este hecho en favor de una fantasía inspirada en el Green New Deal que, en última instancia, causará la caída de nuestra nación si no prevalecen el sentido común y la razón. Estoy agradecido de que no estemos solos en esta lucha por la energía de Texas y la libertad estadounidense, ya que contamos con el apoyo de numerosos miembros de la legislatura de Texas, así como del gobernador Abbott y del congresista Pfluger. Seguiremos luchando por lo que es mejor para Texas y lo que es mejor para EE.UU.”.

Si el presidente Biden no ordena a la EPA que se retire, el siguiente paso del proceso de rediseño según la Ley de Aire Limpio es una carta de notificación enviada a los gobernadores de Texas y Nuevo México, creando la oportunidad de que los estados afectados den su opinión. La EPA tiene que esperar al menos 240 días antes de tomar una decisión final sobre la reasignación.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.