Danna Paola rompe en llanto por acción de sus fanáticos

(TELEMUNDO ATLANTA).- No pudo contener las lágrimas. La cantante Danna Paola estalló en llanto por una contundente acción de sus fanáticos, quienes le demostraron cuánto la aprecian y valoran al comprar todos los boletos que salieron en preventa para su concierto.

El miércoles, la también actriz y compositora mexicana publicó un video en TikTok donde se mostró tan emocionada que las lágrimas cayeron por su rostro. ¿La razón? Pues se vendieron por completo los boletos en preventa para el concierto que realizará el 16 de noviembre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que tiene un aforo de 10 mil personas.

“No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa. (…) Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo”, expresó Danna Paola visiblemente conmovida.

En la grabación, añadió: “Se los juro que es una bendición súper grande y se los agradezco muchísimo. Les juro que van a vivir el mejor show de su vida”.

La publicación de Danna Paola ha tenido más de 4 millones de reproducciones y algunos de sus fanáticos comentaron: “Te mereces lo mejor del mundo, mi Danna”, “Te mereces todo lo bueno”, “Felicidades por cumplir tu sueño”, “Eres una tremenda muchacha, bien humilde”, “Todos los que te subestimaron y siguen haciéndolo no saben toda constancia y perseverancia de tus sueños. Mereces más”.

Su presentación el 16 de noviembre significará su primer concierto en el imponente Auditorio Nacional, lo que representa un inmenso logro en su trayectoria artística. El concierto forma parte de la gira internacional “XT4S1S”, y en la noche de este jueves estrenó el video musical en su canal en YouTube.